Sukkulente. Die fleischigen Blätter speichern gut Wasser. Außerdem brauchen sie so gut wie keine Pflege und bringen Farbe und Struktur in die Beetoptik.

Sommer mit sechs, acht Wochen Dauerhitze. Oder ein Frühjahr mit „Regen ohne Ende“, wie Arno Röhrs sagt, und dann ein Hoch mit viel Wind: „Innerhalb drei, vier Wochen war alles trocken.“ Wetter ist halt immer, aber durch die Auswirkungen der Klimaveränderungen auch immer öfter Thema. Beispielsweise in Gesprächen, die Murrenhoff-Gärtner Röhrs mit Kunden führt.

Wetterlagen werden stabiler

Der setzt ein klares „ja“ hinter die Frage, ob die Wetterextreme denn wirklich andere Gärten erfordern. „Früher“, sagt der 58-Jährige, „war der Sommer die niederschlagsreichste Zeit.“ Da habe mal zwei Wochen die Sonne gebrannt, aber dann sei es schwarz am Himmel geworden und es habe zwischendurch ordentlich Regen für Böden und Pflanzen gegeben. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so. „Es gibt stabile Wetterlagen. Wochenlang.“ Folge: „Man sieht schon, dass ein paar Sachen im Garten so nicht mehr funktionieren.“

Rhododendren beispielsweise, am besten als große Büsche, seien ja sehr schön, aber eben auch sehr durstig. Dauerhitze ohne nennenswerten Regen lasse sie leiden. Also pflanze man sie bei der geänderten Klimalage eher in halbschattige Lagen. Oder sorge durch intelligente Bewässerung wie Tropfschläuche dafür, dass der Boden feucht genug ist. Damit nach dem zweiwöchigen Urlaub nicht strohgelb die beherrschende Farbe ist. Apropos Boden. Nun gebe es in Warendorf meist nicht den Sassenberger „Karnickelsand“ mit seinem Dauerdurst. Aber auch im hier üblichen Sand-Lehmgemisch komme es darauf an, empfiehlt Arno Röhrs, die Balance zwischen Wasserspeicherung und Nährstoffgehalt zu halten: „Wenn ich meinen Garten an das Klima anpassen will, dann muss ich immer beim Boden anfangen.“

„ Früher war der Sommer die niederschlagsreichste Zeit. “ Gärtner Arno Röhrs

Ob man Mulch nutze, Sand oder verschiedene Füllstoffe unterharke, ob man im Herbst eine 20-Zentimeter-Schicht Laub auf den Beeten lasse und nicht alles herauskratze, den Rest im Frühjahr dann mit dem Grubber leicht mit dem Boden mische – Möglichkeiten gebe es genug. Hauptsache, die Erde könne Wasser speichern und genug Nahrung an die Pflanzen abgeben. Es müsse halt genug organische Masse drin stecken. Ein Beispiel für verbesserte Bodenarbeit lieferten die Mähroboter. „Die schneiden ja ständig, es bleibt sehr feines Schnittgut liegen, das man nicht wegharken muss und direkt dem Boden zugute kommt.“

Die Kundschaft in der Freckenhorster Gärtnerei, da sind sich Arno Röhrs und sein Chef Felix Murrenhoff einig, sei gemischter geworden. Murrenhoff: „Es sind auch viele Familien dabei.“ Auch die Neubaugebiete – das größte In de Brinke sicher ganz vorne – steigerten das Interesse an Beratung, welche Grünmischung passe. Ältere Menschen suchten genau so nach Grün mit weniger Pflegeaufwand wie Jüngere, die zwar den Garten, aber vor allem aus Zeitmangel nicht viel Arbeit mit der Unterhaltung haben wollen.

„ Es sind auch viele Familien dabei. “ Inhaber Felix Murrenhoff beobachtet Änderungen in der Kundschaft

Wasser ist dabei ein Thema. Der aus vor kurzem noch vertrauten Zeiten übliche Rasensprenger, bei dem vielleicht ein gehöriger Teil in den Gully fließe, sei sicher keine angepasste Methode mehr, findet Gärtner Röhrs. „Die Israelis waren mit die Ersten, die Tropfschläuche durch ihre Beete oder Hecken gelegt haben. Das ist viel effizienter.“ Was in Beete, Kübel und Balkonkästen kommt, passt sich an. Statt Dauerblühern fragen heute viele Kunden nach Stauden fürs Beet vor oder hinter dem Haus. „Gartensalbei, Lavendel, Sonnenhut“, zählt Felix Murrenhoff auf, „oder Echinacea, oder Sukkulente, Fette Henne...“ Auch Gräser, kleinwüchsige Obstbäume und Insektenfreundliches gingen gut.

Stauden oder Sukkulente gefragter

Stauden bräuchten eben weniger Wasser und ließen sich zum Urlaubsstart gut zurückschneiden, was den Bedarf nochmals senke. Sowohl Petunien als auch Rosen kämen ja nach dem Schnitt wieder. Als klimatechnischer Alleskönner macht sich übrigens langsam die Ölweide in den Auslagen breit. „Als Alternative zum Kirschlorbeer“, weiß Felix Murrenhoff. Die Blattstruktur sei ähnlich, die Weide blühe, sei hitzeresistent und komme mit wenig Wasser aus – gerade bei Sommern mit langen Trockenphasen keine unwichtige Eigenschaft...