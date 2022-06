Gastfamilie für Kolumbianer in Warendorf gesucht

David aus Kolumbien sucht eine Gastfamilie in Warendorf.

Ab September wird mit David zum vierten Jahr in Folge ein Freiwilliger in Warendorf in der Kita Kunterbunt seinen Freiwilligendienst absolvieren. David wird ab September aus Kolumbien nach Warendorf reisen und sucht noch nach einer Gastfamilie, die ihm für ein Jahr ein Zuhause bietet und etwas unterstützt.

Die NGO World-Horizon hat sich zum Ziel gesetzt nationale und ethnische Grenzen ebenso zu überwinden, wie soziale, finanzielle und kulturelle Benachteiligung. Jährlich entsendet sie bis zu 20 Freiwillige aus Deutschland auf die Philippinen, nach Thailand, Südafrika, Ecuador, Kanada, Kolumbien und in die USA. Im Gegenzug wird jungen Menschen aus Kolumbien und Südafrika ein Freiwilligendienst in Deutschland ermöglicht. Das Projekt, das im Rahmen des weltwärts Süd-Nord Programms stattfindet, wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt.

Mehr Informationen für interessierte Gastfamilien

Wer Interesse hat David bei sich aufzunehmen, der kann sich unverbindlich bei dem Warendorfer David Böning (ehrenamtlich tätig bei World Horizon) unter der 01578-6563592 oder d.boening@world-horizon.org melden. Mehr Informationen gibt es zudem unter https://bit.ly/3tDJSc7.