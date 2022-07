Gaukler, Spielleute und Ritter

Der Veranstalter rechnet am Wochenende mit etwa 5000 Besucher an jedem Tag. Das letzte Mittelalterfest „vor Corona“ an gleicher Stelle war nicht so gut besucht bei Hitzerekorden von mehr als 40 Grad. Da hatte der Verein ein fettes Minus gemacht. Und auch diesmal soll es heißt werden.

Mehr als 500 Händler, Handwerker, Gaukler, Spielleute, Vaganten und Mitglieder der Heerlager lassen am Wochenende das Mittelalter in Warendorf wieder lebendig werden und versetzen die Besucher in die mystische Welt vergangener Zeiten. Auf dem Lohwall findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, nach zweijähriger Corona-Zwangspause, wieder das Mittelalterliche Marktfest statt. Veranstalter ist wiederum der Verein DubiWa, sämtliche Überschüsse werden für gute Zwecke in der Stadt und den Ortsteilen gespendet. So hat es sich der Verein auf die Fahnen geschrieben.

Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Tageskarte ab 16 Jahre: 9 Euro, Wochenendkarte ab 16 Jahre 15 Euro, Tageskarte bis 16 Jahre: 5 Euro, Wochenendkarte bis 16 Jahre: 8 Euro, Gewandete: 6 Euro, Wochenendkarte Gewandete: 9 Euro, Familienkarte: 20 Euro, Wochenendkarte Familie: 30 Euro. Wer unter dem Schwertmaß von 1,30 Meter liegt, hat kostenlosen Eintritt. Es gelten die gültigen Corona-Bestimmungen.

Tagen ein Programm für Groß und Klein, für Jung und Alt. Natürlich ist auch für reichlich Speis und Trank in den verschiedenen Tavernen gesorgt – sei es nun das süffige Kirschbier, Met oder allerlei alkoholfreie Getränke. Es gibt ebenso Sau vom Spieß und Wildspezialitäten wie Süßwaren und andere Köstlichkeiten. Selbst das vegane Angebot ergänzt das fleischhaltige Mittelalter.

Neben Dutzenden Handwerkern und Händlern wird auch die Musik und die Gaukelei großgeschrieben.

Mit dabei sind Gauklerpack und Gauklerschule, Alchemikus, Des Wahnsinns Fette Beute, eine Mitmachschmiede, eine Leder-Punzierschule, Chapeau Claque Rouge mit ihrer Feuerschau, und am Samstagabend gibt „Celtic Voyager“ ein Konzert. Gegen 22 Uhr am Samstag wird es eine große Feuershow zum Abschluss des ersten Tages geben.

Das Marktfest wendet sich vor allem an Familien und Kinder. Zahlreiche Mitmachangebote in den Heerlagern wie die Mitmachschmiede, Korbflechten, die Punzierschule, Kerzenziehen oder Bogenschießen sind möglich. Bei der Kinder-Ritter-Schlacht dürfen dann die Jüngsten die wackeren Recken verdreschen und bei der kleinen Gauklerschule wird der talentierte Nachwuchs im Jonglieren und Späße machen gesucht.

In Abwesenheit von Marktvogt Christianus, der sich auf einer einjährigen Pilgerfahrt befindet und zum zehnjährigen Jubiläum 2023 in seine Heimat Warendorf zurückkehren wird, ist das Zepter des Markvogts mindestens für dieses Jahr in weibliche Hände an Lara von Ehrenbrink zu Darpe übergegangen. Sie wird das Markfest zusammen mit Bürgermeister Peter Horstmann am Samstag um 12.15 Uhr mit einem Umzug über den Festplatz bis zur Hauptbühne eröffnen.

