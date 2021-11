Gebührender Abschied für Hausmeisterin

An der Bodelschwinghschule in Warendorf konnte die beliebte Hausmeisterin Ulrike Austermann nun endlich gebührend verabschiedet werden. Aufgrund ihres Engagements im Schulgarten gab es deshalb ein „Ehren-Schild“ mit der Aufschrift „Ulrike Austermann-Schulgarten“.

Im April 2020, mitten im Corona-Chaos des letzten Schuljahres, wechselte die beliebte Hausmeisterin der Bodelschwinghschule, Ulrike Austermann, zur Gesamtschule Warendorf, um dort die Schülerinnen und Schüler bei der Ausbildung zu unterstützen.

Während ihrer Tätigkeit an der Bodelschwinghschule legte Ulrike Austermann mit Hilfe engagierter Eltern einen Schulgarten auf dem Gelände der Bodelschwinghschule an und führte die Kinder an die Gartenarbeit heran. In diesem Schuljahr unterstützt sie einmal pro Woche ehrenamtlich die Schulgarten-AG der Bodelschwinghschule. Zehn Kinder aus dem zweiten Schuljahr werkeln unter der Anleitung von Ulrike Austermann und der Lehrerin Sylvia Wittenberg jeden Mittwoch fleißig im Schulgarten. „Das Interesse an der Garten-AG ist so groß, dass die Gruppe demnächst wechselt“, freut sich Sylvia Wittenberg.

Aufgrund des Lockdowns konnte die Hausmeisterin leider nicht richtig verabschiedet werden. Zu Ehren von Ulrike Austermann wurde jetzt nun endlich ein Schild überreicht, das deutlich macht: Das ist der „Ulrike Austermann-Schulgarten“. Zusätzlich gab es als Dankeschön einen Gutschein vom Kollegium.

„Die Verbundenheit mit der Bodelschwinghschule über die Zeit des direkten Einsatzes hinaus ist schon sehr beeindruckend“, finden Dorothee C. Pinkhaus und Uwe Amsbeck, Schulleitungsteam der Bodelschwinghschule.