Gedanken in Musik umgesetzt

Dieser Abend im Dachtheater des Theaters am Wall war ganz abwechslungsreich konzipiert, er bot einen Einblick in die musikalische Bandbreite dieser innovativen Formation: Das „Caspar van Meel Quintett“ präsentierte den Gästen am Donnerstagabend ein musikalischen Vergnügen.

Mit dem „Caspar van Meel Quintett“ swingte in bester Hardbob-Manier am Donnerstagabend zum Vergnügen der Jazzliebhaber das Dachtheater. Der niederländische Kontrabassist Caspar van Meel ist in der internationalen Jazzszene neben seiner Tätigkeit als versierter Instrumentalist auch als Arrangeur und Komponist bekannt. Er hat mit der WDR Big Band gearbeitet, für die Bochumer Symphoniker geschrieben und mit so bedeutenden Musikern wie Philip Catherine und Gerd Dudek musiziert. Dabei sind seine Stücke stets stilübergreifend, lässt er sich in der Realisation seiner Ideen nicht von „Traditionen“ einengen. Das spürte man sofort beim ersten Werk, dem Titelsong „On the Edge“ seiner neuen CD. Nicht akademisch bis ins kleinste Detail durchkomponiert war „On the Edge“, jeder einzelne Musiker des Quintetts hatte genügend Freiraum, um seine eigenen musikalischen Gedanken einfließen zu lassen. Mit dem Saxofonisten Denis Gäbel und dem Posaunisten Tobias Wember war die Bläsersektion bestens besetzt. Die kultivierte Spielweise des an der Essener Folkwang Hochschule von Thomas Hufschmidt und Peter Walter ausgebildeten Pianisten Roman Babik passte perfekt zu den Kompositionen von Caspar van Meel. Mit seinen Improvisationskünsten bereicherte er den facettenreichen Ensembleklang. Der französische Komponist Erik Satie hat mit seinen meist für Klavier geschriebenen Werken den Jazz sowie die Neue Musik beeinflusst und so war auch „For Erik“ mit seiner Klarheit und stimmungsvollen Ausrichtung aus der Feder Caspar van Meels wie eine Huldigung an einen Komponisten, der von dem Grundsatz ausging, dass er nicht die Zeit seiner Zuhörer unnötig in Anspruch nehmen darf. So genoss man diese in ihrer Schlichtheit angenehme Musik, bei der Roman Babik natürlich besonders gefragt war.

Introvertierter Ansatz in der Musik

Caspar van Meel hat sich während seines Studiums mit dem Schwerpunkt Philosophie mit existenziellen Fragen beschäftigt, und diesen introvertierten Ansatz merkte man dann auch bei seiner Musik. Da ging es wie bei „Heaccity“ und“Cataclysum“ um in Musik gesetzte tiefe Gedanken, denen er ein farbenreiches Gewand verliehen hat. Dabei wirkte die Musik nicht konstruiert, sondern man genoss den lebendigen Spielfluss der Melodien über dem sehr differenzierten harmonischen Grund.

Grenzen verschieben als musikalischer Ansatz

Im zweiten Konzertteil spielte das Quintett dann noch freier, konnten besonders Denis Gäbel und Tobias Wember mit warm timbriertem Bläserklang glänzen. Grenzen zu verschieben ist der Anspruch von Caspar van Meel und bei „Creole“ wurde das eindrucksvoll aufgezeigt. Da tasteten sich die Musiker sensibel an die Grenzen des traditionellen Jazz heran und wagten dann sehr interessant mit exquisitem Bläsersatz den Schritt in neue Klangwelten. Bei dem rasanten „Haeccity“ mit seinen leichten Swingelementen konnten die Musiker ihrer Spielfreude und Virtuosität dann freien Lauf lassen. Der Abend war ganz abwechslungsreich konzipiert, bot einen Einblick in die musikalische Bandbreite dieser innovativen Formation. Mit „Mingus Tingus“ als Zugabe zeigte sich natürlich der Einfluss des US-amerikanischen Jazz-Kontrabassisten Charles Mingus auf die Ideenwelt des in Essen als musikalischer Leiter des Rüttenscheider Jazzclubs arbeitenden Caspar van Meel. Ebenso wie Charles Mingus in seiner Band legt er Wert auf kollektive Improvisation und mit seinem Quintett ist ihm dies bestens gelungen.