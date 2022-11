Gedenken im Angesicht des Krieges

Der Volkstrauertag ist in diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je. Gleich fünf Gedenkfeiern mit Kranzniederlegungen fanden in Warendorf und den Ortsteilen statt.

Unter den Klängen des Liedes „Ich hatt´ einen Kameraden“, gespielt von der Stadtkapelle Warendorf, legte Oberst Rüdiger Jorasch gemeinsam mit Bürgermeister Peter Horstmann einen Kranz am Mahnmal in Milte nieder

Oberst Rüdiger Jorasch, Kommandeur der Sportschule der Bundeswehr, hielt am Volkstrauertag die Gedenkrede vor dem Ehrenmal in Milte. Angesichts des Ukrainekrieges würden nunmehr nicht nur die deutschen Taten und Opfer aus der Vergangenheit, sondern alle Opfer von Krieg und Gewalt und insbesondere die Opfer eines Krieges der Gegenwart mahnen. „Sie erinnern uns daran, als Gesellschaft zusammen zu stehen, den Staat und seine Institutionen aktiv zu unterstützen und für die freiheitlich demokratische Ordnung der Bundesrepublik einzustehen“, machte Jorasch deutlich.

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erhielt der Volkstrauertag auch eine ganz aktuelle Bedeutung.

Zuvor hatte der Kommandeur eine Geschichte aus seinem eigenen Leben erzählt: Während seiner Stationierung in Kanada erhielt er einen Mietvertrag von einer jüdischen Vermieterin – obwohl er Deutscher war. Nahezu 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges träfe uns heute zwar keine persönliche Schuld, jedoch gebe eine persönliche Betroffenheit Anlass dazu, über das Vergangene nachzudenken und Lehren daraus zu ziehen, schloss Jorasch seine Rede mit einem eindringlichen Appell an die Jugend. Unter den Klängen des Liedes „Ich hatt´ einen Kameraden“, gespielt von der Stadtkapelle Warendorf, legte er gemeinsam mit Bürgermeister Peter Horstmann einen Kranz am Mahnmal nieder. Zahlreiche Gäste und Vereine waren der Einladung der Kameradschaft Milte unter dem Vorsitz von Wenzel Havelt gefolgt. KLJB, Fanfarenzug und Spielmannszug, Feuerwehr, Reiterverein, Ehrengarde und Schützenverein sowie die Kolpingfamilie stellten Abordnungen. Auch zahlreiche Vertreter der Politik wohnten der Gedenkfeier bei.

Gedenkfeiern mit Kranzniederlegungen fanden am Sonntag auch in Freckenhorst, Hoetmar, Einen und Warendorf statt. In der Kreisstadt sprach Udo Lakemper, Leiter des Paul-Spiegel-Berufskollegs, die Gedenkrede am Ehrenmal an der Marienkirche. Der Oberstudiendirektor ging zunächst auf den geschichtlichen Hintergrund des staatlichen Trauertages ein, der in der Vergangenheit vor allem der Erinnerung an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege diente, heute jedoch den Opfern von Gewalt, Krieg und Verfolgung aller Art auf der ganzen Welt gewidmet ist.

Lakemper betonte, dass der Volkstrauertag in diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je ist: „Seit dem 24. Februar erleben wir, wie fragil die demokratische Ordnung in Europa ist“.

Die anlässlich der Gedenkfeier angezündeten Kerzen seien ein Symbol der Hoffnung, dass dieser Krieg bald ein Ende haben werde.

Bürgermeister Peter Horstmann sprach das Totengedenken, dass er mit den Worten schloss: „Unser aller Verantwortung gilt dem Frieden in Deutschland und auf der ganzen Welt.“