Gedenkfeier anlässlich der Novemberpogrome

An diesem Mittwoch, dem 9. November, jähren sich die Novemberpogrome zum 84. Mal. Auch in Warendorf nahmen die terroristischen Akte gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit diesen gewaltsamen Ausschreitungen unerträgliche Ausmaße an, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung betont.

Die Stadt Warendorf wird in enger Kooperation mit dem Paul-Spiegel-Berufskolleg an diesem Mittwoch auf dem jüdischen Friedhof an der Hugo-Spiegel-Straße dieses Anlasses gedenken. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Männliche Teilnehmer an dieser Gedenkveranstaltung werden aus Respekt vor den jüdischen Riten gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen, bittet die Stadtverwaltung.

Bei der Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof werden neben Bürgermeister Peter Horstmann auch Schülerinnen und Schüler des Paul-Spiegel-Berufskollegs zu Wort kommen. „Die Stadt Warendorf und das Paul-Spiegel-Berufskolleg möchten so stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen wider dem Vergessen setzen und die Erinnerung an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wachrufen, für die das Leben in Warendorf am 9. November 1938 eine dramatische Wendung nahm und vielfach mit dem gewaltsamen Tod endete“, heißt es in der Ankündigung der Gedenkveranstaltung. Zudem würden die Wortbeiträge den Blick auf aktuelle kriegerische Auseinandersetzungen, die Situation von Flüchtlingen und auf die zunehmend festzustellende Intoleranz gegenüber Menschen, die vermeintlich anderes sind oder denken, lenken. Die Gedenkveranstaltung wird um 11 Uhr beginnen.