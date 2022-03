Gefragter Partner in vielen Lagen

Ob beim Schneechaos im Münsterland oder beim Hochwasser an der Oder: Einsatzkräfte des THW Ortsverbandes Warendorf sind an vielen regionalen und überregionalen Einsätzen beteiligt. Jetzt blickt der Ortsverband auf ein 60-jähriges Bestehen zurück.

Vor 60 Jahren, am 29. März 1962, beantragte der damalige Landesbeauftragte der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) für NRW die Einsetzung von Ernst Lügger zum ersten Ortsbeauftragten des Ortsverbandes Warendorf. Zugleich gab er die Genehmigung zur Gründung des Ortsverbandes bekannt.

Bis zum 30. Juni 1995 hatte der Ortsverband Warendorf, zu dessen Einzugsgebiet neben der Kreisstadt Warendorf auch die Kommunen Everswinkel, Ostbevern, Sassenberg und Telgte gehören, seinen Standort in Warendorf. Am 1. Juli 1995 erfolgte dann eine Zusammenlegung der THW-Ortsverbände Warendorf und Ostbevern, welcher am 9. April 1975 gegründet worden war, in Ostbevern. Somit gab es im Kreis Warendorf mit Beckum, Oelde und Ostbevern nur noch drei THW-Standorte von vormals vier.

Zurück in die Kreisstadt

Fast genau 25 Jahre später, im April 2020, zog der THW-Ortsverband Warendorf wieder zurück in die Kreisstadt an seinen jetzigen Standort im Gewerbegebiet West „Am Hartsteinwerk“. Mit bisher mehr als 40 Neuaufnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug könne diese Standortverlagerung sehr wohl als ein richtiger und wichtiger Schritt in der Entwicklung des Ortsverbandes betrachtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des THW Warendorf.

THW-Einsatzkräfte üben das Einbinden eines Verletzten auf dem Übungsturm des THW-Übungsgeländes in Münster-Handorf. Foto: THW

Der THW-Ortsverband Warendorf verfügt derzeit über knapp 140 Mitglieder, davon 20 in der Jugendgruppe. Fast 60 Mitglieder des Ortsverbandes verfügen über eine sogenannte Einsatzbefähigung, womit sich diese Zahl seit dem Umzug von Ostbevern nach Warendorf deutlich mehr als verdoppelt hat.

Bei vielen bedeutenden Einsätzen vertreten

Der THW-Ortsverband Warendorf war bei vielen bedeutenden Einsätzen dabei. Den meisten sind aus der „jüngeren“ Vergangenheit noch die Hochwasser-Einsätze in Ostdeutschland an Elbe und Oder, nach dem Wintersturm im Münsterland 2005, nach dem ganze Ortschaften ohne Strom waren, oder die Hilfeleistung nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs in Erinnerung. Aber auch im regionalen Bereich war das THW Warendorf immer ein gefragter Partner: egal ob bei Bahn- und Verkehrsunfällen, nach dem Starkregen 2001 mit großen Überschwemmungen in Ahlen, der Unterstützung der Feuerwehren bei diversen Bränden, bei Gebäudeexplosionen oder nach Stürmen und Orkanen. Auch das Schneechaos nach dem Wintersturm „Tristan“ sowie die Unwetterkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr und die Einsatzlage rund um die Corona-Pandemie gehören dazu. Erst kürzlich waren Einsatzkräfte des Ortsverbandes, wie auch schon 2015, in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Einsatzkräfte des THW Warendorf halfen beim Oder-Hochwasser 1997. Foto: THW

Derzeit wird im THW-Ortsverband Warendorf eine neue Fachgruppe Elektroversorgung aufgebaut, die unter anderem für die Versorgung größerer Einsatzstellen mit Strom sowie die Wiederherstellung der Stromversorgung und die Sicherstellung einer Notstromversorgung zuständig sein wird. Um das volle Potenzial der neuen Fachgruppe nutzen zu können, seien noch weitere Elektrofachkräfte notwendig, heißt es weiter. Interessenten könnten sich jederzeit melden. Der THW-Ortsverband Warendorf bietet am 4. April ab 19.30 Uhr einen Infoabend für Interessenten – auch für andere Bereichen des THW – an.