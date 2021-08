Geld für drei neue Projekte

Die Jury des Altstadtfonds hat in ihrer zweiten Sitzung am Montag Fördermittel für drei weitere Projekte bewilligt, die das bürgerschaftliche Engagement in Warendorf stärken.

Mit Mitteln aus dem Altstadtfonds wird zum einen ein Internetauftritt gefördert, der die Bedeutung des Mariä-Himmelfahrt-Festes erklärt und das für Warendorf bedeutende Fest mit medialen Beiträgen zukünftig auch Auswärtigen näher bringt. Die Internetseite wird vom Zusammenschluss der Bogengemeinschaften betreut. Des Weiteren erhalten die Anwohner, Eigentümer und Gewerbetreibenden der Oststraße eine Förderung für 40 Herrenruther Sterne, die schon in diesem Jahr die Oststraße in einem feierlichen Licht erstrahlen lassen werden.

Weitere Buddelkiste für den Spielplatz

Besonders erfreulich ist der Entschluss der Jury, eine weitere Buddelkiste für den Spielplatz an der Stadtbücherei zu fördern. Das erste und sehr gut angenommene Exemplar befindet sich auf dem Spielplatz am Zuckertimpen und wurde ebenfalls durch den Altstadtfonds finanziert.

In diesem Jahr haben somit fünf Projekte im Zuge des Altstadtfonds eine Förderzusage erhalten. Für das Jahr 2022 stehen erneut 10 000 Euro an Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Warendorf zur Verfügung. Bürgermeister Peter Horstmann hofft auch im kommenden Jahr auf reges Interesse am Altstadtfonds und ermutigt interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich rechtzeitig zu bewerben: „Eine Stadt wird erst durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger lebendig. Doch nicht immer genügen die finanziellen Mittel, um gute Projekte umzusetzen. Genau hier setzt der Altstadtfonds an. Nutzen Sie daher die Gelegenheit und bringen Sie sich mit Ihren Ideen für unsere schöne Altstadt ein.“

Beratung im Quartiersbüro

Das Team des Quartiersbüros steht Interessierten bei der Antragstellung, Ausgestaltung sowie Umsetzung des Projektes zur Seite. Das Quartiersmanagement ist immer montags von 13 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr vor Ort im Quartiersbüro am Krickmarkt 13 sowie außerhalb dieser Zeiten unter

0 25 81 / 9 49 97 98 und per E-Mail an quartiersbuero@altstadt-warendorf.de zu erreichen.