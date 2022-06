Geldspritze für Trägerverein des Theaters am Wall

Corona reißt Loch in die Kasse

Theater am Wall

Foto: Theater am Wall

Der Trägerverein des Theaters am Wall erhält eine außerplanmäßige Geldspritze der Stadt. 32 500 Euro, das segnete der Rat Donnerstagabend nach Erläuterungen von Kämmerer Dr. Martin Thormann einstimmig ab, gibt es in einer ersten Zahlung. Das, so Thormann, werde aber wohl nicht reichen. Grund: Corona.

„Die Ausgaben sind da, die Einnahmen aber nur unzureichend“, gab der Erste Beigeordnete den Inhalt des Gesprächs mit dem TaW-Verein wieder. Diese „erste Rutsche“ Geld soll nun den Einkauf von Produktionen für die nächste Spielzeit in Warendorfs Schauspielhaus ermöglichen – und damit die Basis für eine Besserung der Kassenlage.

Sowohl von der CDU (Andrea Blacha) als auch der SPD (Andrea Kleene-Erke) gab es Zustimmung, weil der Verein stets sehr sparsam gewirtschaftet und bewiesen habe, dass er sorgsam mit öffentlichen Geldern umgehe. Darin waren sich alle Ratsmitglieder einig.