Geldstrafe nach Angriff mit Hundeleine

Am Anfang stand eine Ruhestörung, am Ende ein tätlicher Angriff auf die Nachbarin, die die Polizei benachrichtigt hatte. Deswegen musste sich eine 59-jährige aus Müssingen nun vor dem Amtsgericht Warendorf verantworten.

Für einen tätlichen Angriff auf ihre Nachbarin, verbunden mit einem Hausfriedensbruch, wurde am Dienstag eine 59-jährige Frau aus Müssingen vom Amtsgericht Warendorf zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Die Angeklagte, die eine Pflichtverteidigung im Vorfeld abgelehnt hatte, hat nun eine Woche Zeit für die Einlegung von Rechtsmitteln.

Konkret ging es in dem nun fortgesetzten Verfahren um die Geschehnisse vom 1. Juli 2021. Zunächst hatte die Angeklagte am Morgen in ihrem Haus laut gesungen und geschrien – weshalb eine Nachbarin die Polizei rief. Kaum hatten die Beamten die Personalien festgestellt und den Einsatzort verlassen, wurden sie gut fünf Minuten später erneut alarmiert. Nun war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Angeklagten und der Melderin gekommen.

Mit Hundeleine zugeschlagen

Eine weitere Nachbarin sagte vor Gericht aus, die beiden hätten sich lautstark angeschrien, ein Wort habe das andere ergeben. Im Verlauf habe die Angeklagte dann mit einer Hundeleine zugeschlagen. Die Geschädigte sei mit einem Schlag im Gesicht und an der Schulter getroffen worden, einen zweiten Hieb habe sie abwehren und ihre aggressive Nachbarin zu Boden bringen können. Umgehend habe diese jedoch von der Aggressorin abgelassen – was diese zu weiteren Schlägen mit der Leine ermutigt habe. Mit den Worten „Du bist verrückt, jetzt hör mal auf hier“, habe sie die 59-Jährige stoppen wollen; die Streitenden trennten sich und riefen jeweils die Polizei. „Andere Nachbarn standen im Garten und haben gar nichts gemacht“, schilderte die Zeugin die Ereignisse gegen 7.30 Uhr dieses denkwürdigen Tags. Offenbar verschwand die Angeklagte umgehend in ihrem Haus.

Die wiedereintreffenden Polizisten forderten nach schwieriger erneuter Kontaktaufnahme – die Rede war von langem Schellen und Anklopfen – die 59-Jährige zu einem Atemalkoholtest auf. Das Ergebnis: 0,9 Promille. Die Angeklagte habe einen verwirrten, aufgebrachten Eindruck gemacht, so die beteiligte Polizeibeamtin vor Gericht. Da in dem Haus auch die hochbetagte Mutter der 59-Jährigen lebt, habe man das Ordnungsamt informiert. Eine Schuldunfähigkeit aufgrund der Alkoholisierung schloss die Staatsanwältin aus. Es handele sich um einen minder schweren Fall einer gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch. Sie beantragte eine viermonatige, zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe.

Angeklagte zeigt keine Einsicht

Von Einsicht konnte bei der 59-Jährigen, die seit einigen Jahren von einer Erwerbsminderungsrente lebt, bis zuletzt keine Rede sein. „Die, die lügen und Zeugen haben, gewinnen“, zog sie ihre eigenen Folgerungen aus dem Verfahren. In seinem Urteil räumte der Vorsitzende Richter eine gewisse alkoholbedingte Enthemmung der Angeklagten ein. Auch erinnerte er an ihre selbst erlittenen leichten Verletzungen. Da es sich um einen minder schweren Fall handele, lasse sich die vorgesehene Mindeststrafe von drei Monaten in eine Geldstrafe umwandeln. Entsprechend das Urteil: 100 Tagessätze zu je 15 Euro.