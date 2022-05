Gemeinsam für die Sicherheit

Infolge der langen Zeit der Pandemie hat die Schwimmausbildung der jüngeren Kinder besonders gelitten – in Warendorf haben sich jetzt die Schwimmsportvereine und die Stadtwerke Warendorf zusammengetan, um mit einer Schulschwimmwoche insbesondere Kinder in der vierten Klasse in Sachen Schwimmen besonders zu fördern.

Hier ziehen viele an einem Strang: Zusammen mit den örtlichen Schwimmsportvereinen, der Warendorfer Sportunion (WSU), der DLRG Warendorf und der DRK Wasserwacht aus Freckenhorst haben die Stadtwerke Warendorf GmbH und das Sachgebiet Schule, Jugend und Sport der Stadt Warendorf die erste Warendorfer Schulschwimmwoche organisiert. Dabei stehe die Schwimmförderung der Viertklässler im Fokus, erläutern die Stadtwerke zum Projekt.

Ein Meilenstein im Leben

Der Grund: „Der Übergang zwischen Grund- und weiterführenden Schulen ist für die Kinder ein erster großer Meilenstein im Leben. Da corona-bedingt in den vergangenen beiden Jahren viel Schwimmunterricht ausfallen musste, werden die diesjährigen Viertklässler vor dem Übergang zu den weiterführenden Schulen im Rahmen der Schulschwimmwoche noch einmal intensiv in ihrer Schwimmfähigkeit gefördert und Kinder, die bislang das Schwimmen noch nicht erlernen konnten, an das Seepferdchenabzeichen herangeführt.“

Bei dem einwöchigen Angebot werden alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aus den städtischen Grundschulen in der Woche vom 16. bis 20. Mai täglich 45 Minuten im Schwimmbecken intensiv im Ausbau der Schwimmfähigkeiten und -fertigkeiten gefördert.

Ein großes Augenmerk wird dabei aber auch auf den Kindern liegen, die bislang das Schwimmen noch nicht erlernen konnten. Sie werden durch die Übungsleiter und Lehrkräfte entsprechend gezielt gefördert, in der Hoffnung, dass sie am Ende der Woche das Seepferdchenabzeichen erreichen.

Schwimmausbildung hat gelitten

„Die Schwimmausbildung aller Kinder hat in den Pandemiejahren gelitten und ist aufgrund der Bäderschließung zu kurz gekommen“, so Urs Reitis, Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf GmbH. „Es war uns daher sehr wichtig, hier noch einmal ein gezieltes und intensives Schwimmtraining zu ermöglichen. Am Herzen liegen uns dabei vor allem die Kinder, die bislang das Schwimmen noch nicht erlernen konnten.“ Kinder, die bereits schwimmen können, können ihre Kondition verbessern und ihre Schwimmsicherheit auszubauen.

Seinen Dank richtet Bürgermeister Peter Horstmann an alle Mitwirkenden der drei unterstützenden Schwimmsportvereine. „Dass es für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit ist, wird vor allem daran deutlich, dass Sie teilweise ihren Erholungsurlaub aufwenden, um die Schulschwimmwoche aktiv zu unterstützen. Ohne ihr großes ehrenamtliches Engagement und ihre Leidenschaft für die Schwimmausbildung und das Training wäre die Durchführung der bevorstehenden Schulschwimmwoche nicht möglich gewesen“, so Horstmann.

Folgeangebot für das Freibad

Allen Nichtschwimmern wird mit Unterstützung eines attraktives Folgeangebot fürs Freibad zuteil, wo die im Rahmen der Schulschwimmwoche erworbenen Grundkenntnisse über den Sommer vertieft werden können.

Informationen zu den Schwimmsportvereinen, aber auch zu den Warendorfer Bädern jederzeit unter Warendorfer Sportunion: Wassersport (warendorfer-su.de); Ortsgruppe Warendorf: DLRG Ortsgruppe Warendorf; Wasserwacht – Ortsverein (drk-freckenhorst.de); Stadtwerke Warendorf - Weil wir unsere Heimat lieben! (stadtwerke-warendorf.de)