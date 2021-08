„Gemeinsam schaffen wir viel“

Warendorf

Einen halben Tag lang waren die Frauen des Blumenteppich-Teams am Dienstag beschäftigt, bis der Blumenkranz gelegt, das Erdenrund aus Blüten geschlossen war. Rasch nahm der Blumenteppich auf dem Marienkirchplatz Gestalt an, Passanten blieben stehen und staunten. Alle Warendorfer sind eingeladen, in den Tagen vor Mariä Himmelfahrt einen selbstbemalten Stein zum Blumenteppich zu bringen.

