Gemeinschaft durch aktives Tun

In den nächsten Wochen wartet auf die Mitglieder der Motorradfreunde Freckenhorst ein bunter Strauß an Unternehmungen und Planungen. Die Pläne präsentierte Sprecherin Beate Conzen im Rahmen der jüngsten Jahresversammlung.

Die Zahl der Motorradfans, die sich zur Jahresversammlung der Motorradfreunde Freckenhorst (MFF) im Stiftshof Dühlmann am vergangenen Freitag eingefunden hatten, konnte sich sehen lassen. Das stellte Sprecherin Beate Conzen auch gleich während der Begrüßung fest. Wegen der Pandemie wurden die Jahresversammlungen 2020 und 2021 nicht angeboten. Neben dem Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021, mit reduziertem Angebot, standen die Wahlen zum Sprecherteam an. Beate Conzen und Dieter Plura werden in dieser Saison durch Axel Dockhorn als weiterem Sprecher unterstützt. Udo Barkewitz erhielt das Vertrauen der Versammlung als neuer Kassenwart.

Nach Abwicklung weiterer Regularien wurden die Vorhaben für das Jahr 2022 besprochen und Anregungen zu weiteren Ausfahrten in den Terminkalender aufgenommen. Der Jahreskalender 2022 der MFF war schon zur Versammlung ein Strauß vielfältiger Unternehmungen und Planungen, der sich in den nächsten Wochen noch bunter darstellen wird. Nach dem schon traditionellen Sicherheitstraining im April zur Auffrischung der Fähigkeiten zur sicheren Handhabung des Motorrads, wurde die Motorradsaison 2022 bereits mit einer Ausfahrt zum Moorstrand-Haus in Spenge eröffnet.

Ab Juni sind neben einer Erste-Hilfe-Ausbildung und spontanen Tagesausfahrten mehrtägige Motorradtouren in das Hessische Bergland und nach Südfrankreich vorgesehen. Eine gemeinsame Fahrradtour sowie Firmenbesichtigung sorgen für Abwechslung.

Die monatlichen Stammtische finden auch 2022 jeweils am letzten Freitag im Monat im Stiftshof Dühlmann statt. Die Motorradfreunde Freckenhorst verstehen sich als ungezwungener Zusammenschluss aktiver und passiver Motorradfahrer und -fahrerinnen ohne Vereinsstruktur. Es gibt zwar ein Sprecherteam, zur Koordinierung des Jahresprogramms, ansonsten kann sich jeder Interessierte zur Bereicherung der Gemeinschaft durch aktives Mittun einbringen. „Wir hoffen“, so Sprecherin Beate Conzen, „dass sich wie 2021 auch 2022 weitere Motorradfahrer und -fahrerinnen unserem Motorradclub anschließen. Wir zählen derzeit 39 Mitglieder, davon 31 Aktive.“ Für anfallende Kosten wird eine Jahresumlage von zehn Euro erhoben.

Ansprechpartner der MFF unter motorradfreunde-freckenhorst.de