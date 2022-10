Gemeinschaftsübung zur Menschenrettung

Gemeinschaftsübung zwischen den Löschzügen eins und zwei Warendorf und dem Malteser Hilfsdienst am NRW Landgestüt: Am Ende stellten sich alle Beteiligten für ein Foto auf.

Ausgangslage für die Einsatzübung der Löschzüge eins und zwei aus Warendorf und dem Malteser Hilfsdienst war ein Brandausbruch im Dachgeschoss eines Stallgebäudes auf dem NRW-Landgestüt. Das Heikle daran: Zum Ausbruch des Brandes befand sich eine Besuchergruppe aus Jugendlichen in dem betroffenen Bereich, die teils schwer verletzt waren, so berichtet die Feuerwehr Warendorf in einer Pressenotiz.

Die Aufgabe: Eine umfangreiche Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz durchzuführen. Im Rahmen der Erkundung wurde auf der Rückseite des Gebäudes ebenfalls eine verletzte Person gefunden. Auch über die Drehleiter wurde parallel eine weitere Person gerettet.

Übergabe der Verletzten an die Malteser

Nach ihrer Rettung mussten die Verletzten an die Malteser übergeben werden, welche ebenfalls mit zwei Rettungswagen an der Übung beteiligt waren. Hier kam es auf die Schnittstelle zur Übergabe der Patienten an. „Dazu war eine enge Absprache zwischen dem Abschnittsleiter Menschenrettung und dem Abschnittsleiter Rettungsdienst erforderlich, denn sowohl die Atemschutztrupps als auch die Rettungsdienstkräfte mussten wissen, an welcher Stelle die Patienten übergeben werden“, erläutert die Feuerwehr. Ebenso gab es auch Arbeit für den vor Ort befindlichen Einsatzleitwagen. Neben der Aufgabe, den Einsatz schriftlich zu dokumentieren und Rückmeldung an die Leitstelle abzugeben, sollten zusammen mit der Leitstelle für die insgesamt sechs Verletzten entsprechende Betten in Krankenhäusern organisiert werden.

Nach dem Übungsende gab es neben der Nachbesprechung noch ein Gemeinschaftsfoto für alle Beteiligten und gegrillte Würstchen zur Stärkung.