Gemütliche Atmosphäre

Lange hatten die Mitglieder der Sassenberger kfd auf diese Rückkehr warten müssen. „Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder eine richtige Adventsfeier im Pfarrheim feiern können“, sprach Ruth Fusenig am Donnerstagabend wohl stellvertretend für das KFD-Team. Im Anschluss an die von Petra Kortenbreer und Waltraud Schiwiaka vorbereitete Gemeinschaftsmesse zum Thema „Licht“ in der Pfarrkirche ließ die Frauengemeinschaft Traditionen aus Vor-Corona-Jahren aufleben. Thematisch standen nun Engel im Mittelpunkt des Abends. Begleitet von der Musica Piccola, sangen die Damen, lauschten Geschichten mit entsprechendem Bezug oder notierten für sich persönlich, wann sie einen Schutzengel hatten. Ansonsten genossen die zahlreich Erschienenen die Gelegenheit, sich in relativ großer Runde austauschen zu können. Zugleich markierte die Adventsfeier einen der programmatischen Schlusspunkte des Kalenderjahres. Der 29. Dezember ist den KFD-Helferinnen vorbehalten, die sich zur tradtionellen Abschlussrunde bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim treffen werden.

Für die musikalische Gestaltung des stimmungsvollen Abends sorgten die Damen der Musica Piccola. Foto: Foto Christopher Irmler