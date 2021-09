Gerne älter werden in Warendorf

Britta Sporket (Mitte) ist Warendorfs neue Seniorenbeauftragte. Die 40-jährige Diplom-Pädagogin trat am 1. Oktober ihren Dienst bei der Stadt Warendorf an. Am Donnerstag stellten Sozialamtsleiterin Iris Blume und Bürgermeister Peter Horstmann die neue Kollegin im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Britta Sporket ist Warendorfs neue Seniorenbeauftragte. Die 40-jährige Diplom-Pädagogin trat am 1. Oktober ihren Dienst bei der Stadt Warendorf an – eine Halbtagsstelle. Bürgermeister Peter Horstmann in seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Wahl: „Ich bin sehr froh, dass wir diese Stelle haben.“

Britta Sporket stellte sich kurz selbst vor: Abschlussarbeit in der sozialen Gerontologie an der TU Dortmund. Sie freue sich, nach Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gerontologie Dortmund, freiberuflicher Dozententätigkeit an mehreren Fachseminaren für Altenpflege und bei der Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW, jetzt in Warendorf angekommen zu sein. „Jetzt kann ich auch selbst das anwenden, was ich ansonsten koordiniert habe.“

Britta Sporket ist Montag den ganzen Tag sowie Dienstag und Donnerstag jeweils vormittags in der Verwaltung Ansprechpartnerin für Menschen ab 60 Jahren. Sie hat ihr Büro im Erdgeschoss der Stadtverwaltung an der Langen Kesselstraße; zugeordnet dem Bereich Soziales von Teamleiterin Iris Blume.

Zu Beginn der Pressekonferenz gab es erst einmal Zahlen. Und danach scheint Warendorf eine seniorenfreundliche Stadt zu sein. 11 698 Bürger sind älter als 60 Jahre. Das sind 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. „Wann ist man eigentlich alt?“ fragte die Seniorenbeauftragte zum Einstieg und gab auch gleich die Antwort: „Mit 65 Jahren, mit dem Eintritt ins Rentenalter.“

In Warendorf leben 2400 Bürger die zwischen 64 und 66 Jahre alt sind. Als „junge Alte“ bezeichnete die Seniorenbeauftragte die bis 74-Jährigen. Immerhin 4200 „junge Alte“ gibt es in Warendorf. Zu den „betagten Älteren“ gehören die 75- bis 89-Jährigen – immerhin 4500 in der Kreisstadt. 500 „Hochbetagte“ (90 bis 99-Jährige) weist die Einwohnerstatistik weiter aus. Und 15 Männer und Frauen in Warendorf sind 100 Jahre und älter. Sie werden in der Statistik unter „Langlebige“ aufgeführt.

Die Zahlen würden sich in den nächsten Jahren aber massiv verändern, rechnet Britta Sporket mit 10 000 sogenannten „Babyboomern“ in Warendorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kinder geboren. Diese Generation wird als „Babyboomer“ bezeichnet (Jahrgänge der 50er und 60er Jahre). Der demografische Wandel werde noch spannend in Warendorf, sagte die 40-Jährige, der es um gesellschaftliche Teilhabe in allen Phasen des Lebens gehe.

Eine Aufgabe wird sein, dass sich ältere Menschen über Netzwerke eine zukunftsfähige Versorgungs- und Dienstleistungsstruktur für ein selbstbestimmtes Leben einrichten. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist, dass sie selbst aktiv werden und ihre Fähigkeiten und Interessen zum Wohle aller einfließen lassen. Warendorf sei bereits auf einem guten Weg, bescheinigte die Seniorenbeauftragte dem Bürgermeister. Nicht von ungefähr: Vertreter von gut 30 Einrichtungen haben vor zwei Jahren den „Runden Tisch Senioren“ gegründet und Aufgaben und Ziele markiert, wie die Seniorenarbeit in Warendorf verbesser werden kann, welche Angebote bereits existieren und woran es mangelt. „Ich freue mich, wenn Senioren ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche aufschreiben oder mich direkt ansprechen. Entweder in der Stadtverwaltung oder telefonisch ( 0 25 81 /54 15 06) oder per Email (britta.sportket@warendorf.de).

Ältere Damen, die gerne in der Gemeinschaft häkeln oder eine Tasse Tee trinken möchten, würde Britta Sporket gern zusammenbringen. Denn ein Manko, das auch beim „runden Tisch“ bemängelt wurde: es gibt keine Begegnungsstätte für Senioren, in der man sich einfach mal so treffen kann. Vieles sei nur über Trägervereine organisiert.