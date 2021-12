Gersmann neu im Amt

Passend zum Jahresende hat das Suchen bei den Warendorfer Maltesern ein Ende. Mit Mechthild Gersmann konnte jetzt eine neue Gruppenleiterin für den Besuchs- und Begleitungsdienst (BBD) gefunden werden. Mechthild Gersmann ist bei den Maltesern bestens bekannt, da sie seit vielen Jahren als Ausbilderin für verschiedene Kurse in der Ersten Hilfe tätig ist.

Den Besuchs- und Begleitungsdienst bei den Warendorfer Maltesern gibt es seit 2014. Er wurde bis zum jetzigen Wechsel von Renate Reher und Renate Salden geleitet. Bei der Staffelübergabe dankte Josef Weil, Geschäftsführer der Warendorfer Malteser, neben der Diözesanoberin Monika Freifrau von Beverfoerde-Werries und Ruth Schräder, Diözesanreferentin Soziales Ehrenamt, Renate Reher und in Abwesenheit Renate Salden für ihre tolle Arbeit in der Gruppe.

Arbeit durch Corona etwas eingeschränkt

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und Herausforderung“, erklärte Mechthild Gersmann bei der Übergabe. „Die Arbeit wird derzeit noch durch die Corona-Situation ein wenig eingeschränkt. Aber gerade in der jetzigen Zeit wollen wir den Dienst am Nächsten so gut es geht unter aktuellen Corona-Bedingungen leisten“, führte Mechthild Gersmann weiter aus. Derzeit werden durch die acht Helferinnen und Helfer der Malteser sechs Klienten betreut.