Geschichte mit Herz berührt

Eine Reise durch England unternahmen die Mitglieder des Freundeskreises Warendorf-Petersfield im Scala-Theater. Dort wurde der Film „The Last Bus“ gezeigt – in der Originalversion.

„Das war ein echtes Erlebnis“, zogen die Mitglieder des Freundeskreises Warendorf-Petersfield Bilanz, nachdem sie im Scala-Filmtheater den Klassiker „The Last Bus“ (Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr) erlebten.

Auf Anregung des Freundeskreises Warendorf-Petersfield fand am Sonntag im Scala-Theater ein Film-Event der besonderen Art statt: eine Matinee mit dem Film „The Last Bus“ (deutscher Titel: Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr). Der Film, gezeigt in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln, fand äußerst regen Zuspruch, nicht nur bei den Mitgliedern des Städtepartnerschaftsvereins – auch zahlreiche Warendorfer ließen sich von der herzerwärmenden Geschichte berühren.

Reise bis „Land‘s End“

Der Protagonist reist in seiner Mission vom äußersten Norden des Landes längs durch Großbritannien bis „Land’s End“, dem äußersten südwestlichen Zipfel der Insel. Gleich zu Beginn begrüßte Susan Bock als Vertreterin des Freundeskreises Warendorf-Petersfield alle Zuschauer auf Englisch und fuhr dann mit einer kurzen Einführung in den Film auf Englisch fort. So waren alle Zuschauer schon auf die englische Sprache eingestimmt und gespannt, welche Bandbreite an englischen Dialekten sie erwartete. Diese Herausforderung wurde von eindrucksvollen Landschaftsbildern bestens begleitet, sodass nach der Vorstellung allgemein die Überzeugung aufkam: Das war ein echtes Erlebnis. Susan Bock bedankte sich im Namen des Freundeskreises Warendorf-Petersfield bei Johannes Austermann, der durch seine engagierte Zusammenarbeit mit dem Verein dieses Event erst ermöglicht hatte.

Zusammensein nach zweijähriger Pause

Anschließend genossen die Mitglieder das gemeinsame Mittagessen und freuten sich nach zweijähriger Pause wieder, in gemütlichem Rahmen einige Zeit miteinander zu verbringen.

Aufgrund des Erfolges ist geplant, die Kooperation zwischen dem Freundeskreis und dem Filmtheater auszubauen und weitere englischsprachige Filme in der Scala zur Aufführung zu bringen.

Weiterhin laufen bereits Planungen für zukünftige Aktivitäten, auch der Besuch der Petersfielder in Warendorf in 2023 ( mit einem entsprechenden Gegenbesuch in 2024) gehört dazu.

Wer Interesse hat, den Verein und seine Ziele kennenzulernen: jaegerinwaf@t-online.de oder unter der Nummer

0 25 81/78 42 48.