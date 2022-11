Bericht von der SeaWatch: Geschilderte Szenen nur schwer zu ertragen

Martin Kolek – seit 2016 in der Seenotrettung aktiv – war auf dem bekannten Rettungsschiff SeaWatch im Einsatz. Er schilderte Szenen aus dem Mittelmeer, die für alle Zuhörer in der Landvolkshochschule nur schwer zu ertragen waren.

Die Szenen waren teils nur schwer zu ertragen: Mit bedrückenden Schilderungen konkreter Situationen der menschlichen Not auf dem Mittelmeer, unterstrichen durch Videos und Fotos von eben diesen Situationen, die sich bei Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer ereignet haben, und persönlichen Habseligkeiten Ertrunkener konfrontierte Martin Kolek am Sonntagabend die rund 80 Teilnehmer des dritten Kulturabends der Initiative Münsterland in der Landvolkshochschule.

Kolek – seit 2016 in der Seenotrettung aktiv – war auf dem bekannten Rettungsschiff Seawatch im Einsatz und zuletzt auf einem rund 18 Meter langen Segelboot namens Nadir der Organisation Resqship. Das Boot ist kleiner und daher nicht in der Lage, viele Menschen aus Seenot direkt aufzunehmen. Vielmehr durchquert die Besatzung mit dem Boot das Mittelmeer, um zuständige Stellen zu informieren, damit in Not geratene Menschen gerettet werden. Das sei nicht immer einfach, oft schöben sich Staaten die Zuständigkeiten gegenseitig zu, das verzögere die Rettungsmaßnahmen.

„ »Die Menschen suchen sich das nicht aus.« “ Martin Kolek, seit 2016 in der Seenotrettung aktiv

Beginnend bei Fluchtursachen, einem kurzen Exkurs ins internationale Seerecht zeigte Kolek Fotos aus Lagern in Libyen, von denen aus die Menschen gegen viel Geld von Schleusern auf meist kleine Boote gezwungen werden: „Die Menschen suchen sich das nicht aus“, macht Kolek die Not der Menschen klar. Ein selbst gedrehtes Video zeigt eines der Boote, ein ehemaliges Fischerboot aus Tunesien, auf dem über 500 Menschen und 60 Tote von der Küstenwache aufgegriffen wurden. Die menschenunwürdigen Zustände auf und unter Deck ließen sich so nur erahnen. Waren es vor einigen Jahren eher noch Schlauchboote, setzten die Schlepper nun vermehrt auf ausgediente Fischerboote oder kleinere Holzboote, die eine deutlich größere Reichweite haben, aber nicht minder gefährlich sind.

Auf einem Video von 2021 zeigte Kolek eine Gruppe von Menschen in einem kleinen Holzboot, das von großen Wellen hin und hergeworfen wurde. Eine Rettung durch die Mannschaft der Nadir war unmöglich, so wurde das Boot begleitet, bis ein größeres Schiff zur Hilfe kam.

Neben Kritik an staatlichen Stellen berichtete der erfahrene Seenotretter aber auch über gute Erfahrungen mit der italienischen Küstenwache. Die sogenannten „Charlie Papa“-Schiffe leisteten stets professionell und schnell Hilfe auf See.

Eine Live-Berichterstattung über die Zustände auf dem Boot Nadir erhielten die Besucher durch ein Telefonat mit dem Kapitän der aktuellen Besatzung, die immer für zwei Wochen den Einsatz stemmt. Die letzten zwei Tage verbrachte das Segelboot vor Lampedusa, um sich in einer Bucht vor dem Sturm zu schützen. In den Tagen zuvor, so berichtete der Kapitän, habe man zwei Booten, die durch eine private Luftrettungsorganisation entdeckt wurden und einem Boot, das von einem Fischer gemeldet wurde und seit über drei Tagen auf See war, geholfen: „die waren über einen Tag ohne Antrieb auf dem Meer unterwegs“, berichtet der Kapitän, dass das kleine Boot mit Treibstoff und Schwimmwesten versorgt wurde.

Nicht nur um die Überlebenden kümmert sich Martin Kolek, von dem es Aufnahmen gibt, auf denen er ein nur wenige Monate altes, ertrunkenes Kind im Arm hält: „Hinter jedem Toten steht ein Individuum.“ Aus dieser Erfahrung macht er sich stark für Mahnmale für vergessene Ertrunkene in ganz Europa.

Musikalisch wurde der Abend in der Landvolkshochschule durch den kurdischen Musiker Cersun Ekinci mit kurdischen Liedern begleitet.