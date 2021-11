Geschwindigkeit reduzieren

Die Verkehrssituation an der Ostmilter Straße (K 18) ist den Bürgern schon lange ein Dorn im Auge. Vor allem die hohen Geschwindigkeiten des Autoverkehrs sorgen für Unmut. Als erste Maßnahme wurde bereits das Ortseingangsschild versetzt, um die Tempo-50-Zone zu verlängern. Der Erfolg ist jedoch überschaubar, wie Dr. Helmut Mesch (Grüne) an einem aktuellen Beispiel verdeutlichte. Die dort installierte Geschwindigkeitstafel habe 87 angezeigt, als ein Fahrzeug dort entlangfuhr. „Es muss was passieren, und darum finde ich zwei Querungshilfen super“, sagte Mesch im Bezirksausschuss.

Die Verwaltung hatte zwei Varianten vorgestellt, wobei die Variante mit zwei, statt einer Querungshilfe von allen favorisiert wurde. Diese Querungshilfen sollen mit einer Fahrbahnverschwenkung kombiniert werden, um die Geschwindigkeit des Autoverkehrs zu reduzieren.



Gegen die Querungshilfen selbst hatte Dieter Terörde (CDU) keine Einwände, wohl aber gegen die Standorte. „Mit großen Lkw ist da kein Abbiegen möglich“, wies er darauf hin, dass gleich drei Unternehmen von der Querungshilfe im Bereich der Einmündung Wulfsknapp betroffen seien. Darum sei eine Verschiebung des Standortes wünschenswert. Die Mitglieder im Bezirksausschuss waren sich darüber einig, dass die Querungshilfe so gebaut werden muss, dass die Unternehmen problemlos ihre Ein- und Ausfahrten nutzen können.

Die geplante zweite Querungshilfe soll mittig auf Höhe des neuen Baugebietes errichtet werden. Dieter Terörde wies darauf hin, dass bei künftigen Weiterentwicklungen der Gebiete eine Linksabbiegerspur einzurichten sei. Diese sei dann aber nicht mehr möglich.

„Wir müssen eine Sachentscheidung nach dem treffen, was wir heute wissen“, entgegnete Baudirektor Peter Pesch, denn was in 20 oder 30 Jahren möglich sei, könne heute noch nicht berücksichtigt werden. Mit dem Hinweis darauf, dass die Belange der Unternehmer berücksichtigt werden, wurde die Beschlussempfehlung für zwei Querungshilfen gefasst.