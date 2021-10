Geselligkeit blieb auf der Strecke

„Als Kinderchor waren wir völlig draußen“, blickt Andrea Uhkötter, Vorsitzende des 1967 gegründeten Freckenhorster Kinder- und Jugendchores, auf die Monate der Pandemie zurück. Proben seien, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen, berichten sie und Karen Dudey, Vorsitzende des Förderkreises des Chores, in einem Pressegespräch. Der Konzertchor sei in zwei Probengruppen aufgeteilt worden. An eine gemeinsame Probe sei zwischen März 2020 und September 2021 nicht zu denken gewesen. Keine Fahrten, keine Freizeiten, ab und zu mal ein Zoom-Meeting, an dem die Jüngsten gar nicht teilnehmen konnten.

Die Folge: Von vormals 25 Kindern, die im Grund- und Vorchor sangen, sind nach Monaten des Lockdowns lediglich acht bei der Stange geblieben. Durch die enge Kooperation mit der Everword-Grundschule und deren Musiklehrerin Melanie Groß sei es aber zwischenzeitlich gelungen, zehn Grundschüler für den Chorgesang zu interessieren. Gleichwohl gebe es auch unter den älteren Chormitgliedern einige Wackelkandidaten, hat Andrea Uhkötter, festgestellt.

Wie viele andere Chöre müsse auch der Freckenhorster Kinder- und Jugendchor, der während des Lockdowns lange Zeit auf Mitgliedsbeiträge verzichtet, seine Chorleiter aber weiterhin bezahlt hat, „weil wir sie nicht im Regen stehen lassen wollten“, nach der langen Durststrecke intensive Aufbauarbeit leisten, weiß die Vorsitzende. Obwohl der Vorstand über kleine Aktionen und Überraschungen wie Ostertüten und Weihnachtsgeschenke, Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen hielt, seien Geselligkeit und Gemeinschaftsgefühl in den vergangenen zwei Jahren auf der Strecke geblieben, bedauert Uhkötter.

Fest entschlossen, dies zu ändern, organisierte sie im September Probentage auf ihrem Hof, nachdem sie das eigentlich geplante Probenwochenende in Versmold hatte absagen müssen. Zu groß sei die Verunsicherung der Eltern gewesen. „Zwei Probentage bei Uhkötter waren coronakonform und einfach zu buchen“, erzählt die Vorsitzende schmunzelnd. Während sie von der Kanutour für alle Chorgruppen und dem Quaterabend im Anschluss an eine Gesamtprobe schwärmt, bekommt sie feuchte Augen: „Das Gemeinschaftsgefühl war wieder da.“

Ein riesiger Erfolg sei auch die erste Gemeinschaftsaktion nach langer Zeit auf dem Freckenhorster Herbst gewesen. Am Waffel- und Kaffeestand des Kinder- und Jugendchores seien 1200 Eier zu Waffeln verarbeitet worden. „Wir haben noch nie so viele Waffeln verkauft“, freut sich Uhkötter und kündigt schon das nächste Event an.

Um das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und Jugendlichen zu fördern, hatte sie sich schon im Herbst vergangenen Jahres darum bemüht, den Sing-Bus der Deutschen Chorjugend nach Freckenhorst zu holen und eine entsprechende Bewerbung geschrieben.

Der Bus der Deutschen Chorjugend ist Teil des Programms „Kinderchorland – in jedem Ort ein Kinderchor“ und wird von der Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Bus ist Teil des Förderprogramms „MusikVorOrt“ des Bundesmusikverbands Chor & Orchester. Als Botschafter für die Musik und die eigene Stimme will die Deutsche Chorjugend mit dem Sing-Bus beim Aufbau von Kinderchören helfen oder bereits bestehende Kinderchöre bei ihrer Arbeit unterstützen.

Im Frühjahr freute sich der Vorstand des Kinder- und Jugendchores über die Mitteilung, dass Freckenhorst zu jenen sieben Kommunen in Nordrhein-Westfalen gehören sollte, in denen der Bus Station machen würde. Mit Achim Hensdiek vom Arbeitskreis Tourismus und Kultur war vereinbart worden, das Sing-Bus-Programm mit dem KrüßingProgramm zu kombinieren, das dann bekanntlich pandemiebedingt abgesagt werden musste.

Nun wird der „rollende Botschafter der Musik“, der ein „Hörerlebnis für die ganze Familie“ verspricht, am Donnerstag (28. Oktober) auf dem Kirchplatz in Freckenhorst erwartet. „Alle sollen Spaß haben“, wünschen sich Andrea Uhkötter und Karen Dudey.

Bereits am Mittwoch wird der Sing-Bus-Bühnen-Truck von Arnsberg aus nach Freckenhorst rollen. Um 15 Uhr beginnt der Aufbau auf dem Kirchplatz, wo neben Hockern für das Publikum auch drei Zelte aufgebaut werden.

Im Gepäck hat der Bus eine umfangreiche „Sing-und-Kling“-Ausstellung, in der die Kinder, spielerisch ihre Stimme ausprobieren können, um Lust auf das Singen in einem Kinderchor zubekommen.

Am Donnerstag (10 bis 13 Uhr) werden die drei zweiten Klassen der Grundschule jeweils gut eine Stunde an Workshops mit der musikpädagogischen Tourmanagerin Alina Gehlen teilnehmen und die Ausstellung mit vielen sehens- und hörenswerten Mitmachangeboten zum Thema Singen und Stimme besuchen. Von 14 bis 16 Uhr sind alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, aber auch Jugendliche zum Mitmachen und Mitsingen eingeladen. Willkommen sind natürlich auch Eltern und Großeltern. Alina Gehlen wird in dieser Zeit auch Proben für den Grund- und Vorchor anbieten.

Um 15.30 Uhr beginnen Soundcheck und Einsingen des Konzertchors, der wenig später, genau wie der Grund- und Vorchor, ein kleines Konzert auf der Sing-Bus-Bühne (bei schlechtem Wetter in der Kirche) bestreiten wird.

Eingebettet in das Konzert sind die Ehrungen 2020, die normalerweise im traditionellen Weihnachtskonzert des Kinder- und Jugend chores hätten stattfinden sollen.

Zum Abschluss soll es ein offenes Singen geben. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sollen Feuerschalen sorgen, über denen Stockbrot gebacken werden kann. Der Förderverein des Kinder- und Jugendchores wird die Gelegenheit nutzen, sich und seine Arbeit vorzustellen. Es wird kein Eintritt erhoben.

Nähere Informationen zum Sing-Bus und zum Kinder- und Jugendchor, dessen nächstes Weihnachtskonzert am 18. Dezember um 19.30 Uhr in der Stiftskirche stattfinden soll, gibt es im Internet auf www.kinderundjugendchor.de.