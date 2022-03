Gesetzeslage lässt Tempo 30 nicht zu

Der Antrag der SPD, auf der Westkirchener Straße Tempo 30 einzuführen, wurde im Bezirksausschuss am Mittwochabend mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Das lag allerdings nicht daran, dass die Notwendigkeit dort nicht gesehen wird, sondern an der rechtlichen Lage.

Sachgebietsleiter Benedikt Wuttke erläuterte die gesetzlichen Bestimmungen, denn Tempo 30 sei an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Obwohl die Kita St. Magdalena und die Everwordgrundschule betroffen sind, fehle der direkte Zugang zur Westkirchener Straße. „Das ist leider sehr bedauerlich, aber die rechtlichen Möglichkeiten sehen wir momentan nicht.“

„ »Wir sollten zum Schutz der Kinder und Bürger noch einmal darüber nachdenken.« “ Rolf Schürmann (SPD)

Rudolf Wand (Grüne) war mit der Begründung überhaupt nicht einverstanden. „Die Westkirchener Straße ist sehr eng, Kindergarten und Grundschule sind nicht weit, und es gibt keine Radwege, so dass man über die Straße fahren muss. Darum würde Tempo 30 wirklich Sinn machen, um die Sicherheit zu gewährleisten.“ Martin Richter (CDU) bestätigte, dass dies sinnvoll sein kann, aber man könne nicht immer die Gesetze drücken. „Wir sollten uns an die gesetzlichen Regelungen halten. Es ist vielleicht unmöglich, das dort einzurichten.“

„Der rechtlichen Argumentation kann ich ja folgen, aber es ist dort doch sehr gefährlich“, sagte Rolf Schürmann (SPD). Die Schwerlaster seien dort nicht mit Tempo 30 unterwegs, und der Fußweg sei sehr schmal. Er verwies auf die Tempo-30-Regelung an der Warendorfer Straße, die zu einer Qualitätssteigerung geführt hätte. „Wir sollten zum Schutz der Kinder und Bürger noch einmal darüber nachdenken.“

Benedikt Wuttke wies noch einmal darauf hin, dass der Stadt die Hände gebunden sind, weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. „Sie rennen bei uns offene Türen ein, aber wir müssen uns an die Straßenverkehrsordnung halten.“ Rudolf Wand sah die Voraussetzungen für Tempo 30 dennoch erfüllt, da es sich um eine Gefahrenlage handele. „Man muss also erst wieder warten, bis jemand stirbt“, stellte er provokant fest. „Wir alle wollen die Sicherheit der Kinder, aber die Gesetze sind kein Wunschkonzert. Wir sind daran gebunden, was das Gesetz uns vorgibt“, erklärte Doris Kaiser (CDU). „Die Landesstraße dürfte gar nicht durch Freckenhorst gehen, die ist viel zu schmal“, stellte Michael Gierharke (SPD) fest. Am Ende wurde der SPD-Antrag mit sieben zu sechs Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.