Gespräche über Fusionen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Raiffeisen Warendorf war auch die Fusion mit den Genossenschaften Raiffeisen Beckum und Raiffeisen Ostmünsterland ein Thema. Das Potenzial wäre enorm, so hieß es in der Versammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen-Genossenschaft blicken auf eine positive Bilanz des Jahres 202. „Sowohl deren Berichte als auch der Bericht über die Prüfung des Raiffeisen-Verbandes Westfalen-Lippe fielen positiv aus, sodass die Mitglieder einstimmig die Entlastung erteilten“, heißt es im Bericht der Raiffeisen Warendorf über die Mitgliederversammlung. Zwar seien die Zeiten nicht leichter geworden, so Geschäftsführer Reinhold Schmidt, aber man sei gut aufgestellt. Das belegte er anhand einer ausführlichen Präsentation des Jahresabschlusses mit Schaubildern und Zahlen, der die Versammlung aufmerksam folgte.

Bei der Abstimmung über die Gewinnverwendung waren sich die Genossen ebenfalls einig: Die Mitglieder dürfen sich auf eine dreiprozentige Dividende und eine Warenrückvergütung von 0,5 Prozent freuen.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Gregor Schulze Willbrenning und Vorstandsvorsitzender Heinz-Theo Stauvermann führten durch die Versammlung. Beide danken den Mitarbeitern für den Einsatz „in einem wieder einmal schwierigen Jahr“, schreibt die Genossenschaft.

Die Mitglieder gaben nicht nur ihre Zustimmung zum Jahresabschluss, sondern auch zu den turnusgemäß anstehenden Wahlen. Einstimmig in den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Mathias Afhüppe, André Holtrup und Lukas Kessmann.

Bericht über den Stand der Fusion

Nach den Regularien berichtete der Geschäftsführer Reinhold Schmidt über den Stand der Gespräche zu einer möglichen Fusion mit den Genossenschaften Raiffeisen Beckum und Raiffeisen Ostmünsterland.

Das Geschäftsgebiet der drei Unternehmen erstrecke sich auf einen relativ kleinen Raum: Die Nord-Süd- Achse habe ebenso wie die Ost-West-Achse eine Länge von etwa 30 Kilometern.

Das Potenzial wäre enorm: Die Raiffeisen Beckum habe ihren Schwerpunkt im Viehgeschäft, die Raiffeisen Ostmünsterland in der Mischfutterproduktion und die Raiffeisen Warendorf im Energiebereich.

Zur Frage, warum sich drei gesunde Genossenschaften Gedanken über eine Fusion machen, führte der hauptamtliche Vorstand aus, dass man nun die Weichen für die Zukunft stellen müsse. Zwar könne niemand in die Zukunft sehen, der Transformationsprozess in der Landwirtschaft, die Digitalisierung, der demografische Wandel mit dem Fachkräftemangel und die Anforderungen, die der Markt jetzt schon stelle, würden aber in drei bis fünf Jahren von einer Genossenschaft in der Größe wie die drei genannten nicht umzusetzen sein. „Die Abstimmungsgespräche laufen auf Augenhöhe, und jeder Fusionspartner möchte in der neuen Genossenschaft seine Stärken wiederfinden. Das Ziel der Fusion ist es nicht, Einsparpotenziale zu heben, sondern den Mitgliedern künftig markt- und anforderungsgerechte Mehrwerte bieten und anbieten zu können“, erklärte Reinhold Schmidt.

Bericht über die „Raiffeisen IMMO GmbH“

Von der „Raiffeisen IMMO GmbH“, dem neuen Standbein der Raiffeisen Warendorf, berichtete Geschäftsführer Christian Borgmann. Er gab einen Überblick zu Verträgen. Finanzierung und künftiger Führung des „Wohnprojektes Wienort“ an der Telgter Straße in Sendenhorst.

Ende kommenden Jahres stünden dort 35 Wohneinheiten und ein Büro für die BHD-Sozialstation Land für das neue „Servicewohnen“ bereit. „Die Bauarbeiten liegen im Plan, und die künftigen Mieter können sich auf ein energieeffizientes Gebäude mit zwei Gemeinschaftsräumen und Pkw-, Fahrrad- und Rollstuhlplätzen mit Stromanschluss freuen“, so Borgmann.

Anschließend gab stellvertretender Geschäftsführer Jürgen Beermann noch Hinweise zu den Abläufen während der anstehenden Ernte und bat um Anmeldung der Getreidelieferungen, sofern sie außerhalb der Geschäftszeiten lägen, berichtet die Genossenschaft.