Gesundheitscampus nimmt Gestalt an

Zweites Ärztehaus am Josephs-Hospital soll 2023 fertig sein

Warendorf

Der Rohbau für das zweite Ärztehaus am Warendorfer Krankenhaus schießt in die Höhe und nimmt Gestalt an. Mit der Errichtung war wie berichtet im vergangenen Jahr begonnen werden. Investitionsvolumen: zwölf Millionen Euro nur reine Baukosten. Die Fertigstellung des Objekts ist Mitte 2023 geplant.

Von Joachim Edler