Getränke Holtkamp zieht nach Müssingen

Der Getränkefachgroßhandel Holtkamp an der Freckenhorster Straße zieht um und stellt seinen Verkauf an der Getränkerampe ein. Das neue Getränkelager auf 1300 Quadratmetern ist an einem anderen Standort.

Dirk Holtkamp wird es etwas wehmütig ums Herz, wenn er daran denkt, dass er den Standort an der Freckenhorster Straße in Kürze schließt. Der Getränkefachgroßhandel zieht im Februar nach Müssingen, genauer gesagt in eine ehemalige Landmaschinenhalle am Birkenweg 3 (gegenüber Hotel Birkeneck).