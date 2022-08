Gläser als Sammelobjekte

Am Freitag (26. August) startet um 18 Uhr die Weinreise „WIWA la Vida“. Dabei müssen sich die Gäste Weingläser kaufen, die dann als Eintrittskarte in die teilnehmenden Geschäfte gelten. Parallel findet das Moonlight Shopping statt, so dass die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet sind.

Die Warendorfer Weinliebhaber sollten sich den nächsten Freitag (26. August) rot im Terminkalender anstreichen. Um 18 Uhr startet parallel zum Moonlight Shopping die Weinreise „Wiwa la Vida“. Veranstalter Uwe Henkenjohann freut sich, dass es nach der zweijährigen Corona-Pause wieder möglich ist, dieses beliebte Event anzubieten. Mit im Boot ist die Bogengemeinschaft Oststraße und „Wiwa“ – Wirtschaft für Warendorf.

„ »2019 waren die Gläser nach einer Stunde verkauft.« “ Veranstalter Uwe Henkenjohann

Die Eintrittskarte zur Weinreise gibt es an vier Verkaufsstellen, jeweils am Eingang der Straßen. In der Kosterei, bei Optik Belt, Holland and more und Vom Fass können für fünf Euro Weingläser erworben werden, die in einem kleinen Tragebeutel samt Flyer Zugang zu den 23 beteiligten Geschäften ermöglicht. „Die Gläser sind druckfrisch eingetroffen. Es sind insgesamt 2000 mit dem Logo der Bogengemeinschaft und der Jahreszahl“, berichtet Henkenjohann. Mitglieder der Bogengemeinschaft übernehmen den Verkauf. An jeder Stelle gibt es entsprechend 500 Gläser. „2019 waren die Gläser nach einer Stunde verkauft“, erinnert sich der Veranstalter. Diese Gläser sollen ein Sammelobjekt werden, denn in jedem Jahr wird eine Silhouette der anderen Marienbögen präsentiert werden. Die Reihenfolge der Motive entspricht dabei dem Verlauf der Himmelfahrtsprozession.

Die Weine werden den Geschäften individuell unterschiedlich von „Vom Fass“ geliefert. Dazu erhält das teilnehmende Geschäft neben den je 18 Flaschen Rot- und Weißwein auch eine kurze Vorstellung der Weine zur Auslage. Die Kunden sollen mit dieser Aktion auch die Vorzüge des lokalen Handels genießen und vor Ort einkaufen. „Ich hoffe, dass alle Geschäfte mitmachen und bis 22 Uhr geöffnet sind“, wünscht sich Henkenjohann. „Es geht nicht darum, dass ich Profit mache, sondern darum, dass auch mal andere Firmen in die Innenstadt kommen.“ Kooperationspartner ist das Autohaus Strohbücker, das an verschiedenen Stellen Fahrzeuge platzieren wird.

Die Weinreise wird durch ein kleines Rahmenprogramm flankiert, das in den Straßen mobil unterwegs ist. Finanziert wird es zum Teil aus dem Gläserverkauf sowie durch ein Sponsoring der Sparkasse Münsterland Ost, die damit eine weitere „Wiwa“-Veranstaltung fördern möchte. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen, aber da ist Uwe Henkenjohann optimistisch. „Die Vorhersagen sind gut. Es soll trocken bleiben.“