Glaubwürdig in den Krisen

In Dokumentarfilmen und in seinen Büchern hat sich der bekannte Fernsehjournalist Jörg Armbruster mit den Konflikten und Wandlungsprozessen in der arabischen Welt auseinandergesetzt. Am 8. März kommt er nach Warendorf und hält eine Lesung in der VHS.

Jörg Armbruster ist Fernsehjournalist und war viele Jahre Auslandskorrespondent der ARD für den Nahen und Mittleren Ost sowie Moderator des Weltspiegels. Am 8. März (Dienstag) wird der bekannte Fernsehjournalist auf Einladung der Volkshochschule aus seinem Buch „Die Erben der Revolution – Was bleibt vom Arabischen Frühling?“ lesen. Worum geht es in diesem Buch?

Zehn Jahre Arabischer Frühling: Gibt es noch Hoffnung im Nahen Osten?

2010 und 2011 elektrisieren die Aufstände der arabischen Jugend die Welt, Demokratie und Freiheit scheinen zum Greifen nah. Zehn Jahre später ist die Bilanz ernüchternd: Die Region wird durch ständige Konflikte erschüttert und kommt nicht mehr zur Ruhe. Wie es so weit kommen konnte, erfährt Jörg Armbruster im Gespräch mit den Menschen vor Ort: Dabei geht es um Konflikte zwischen Jung und Alt, Strenggläubigen und Liberalen und den großen Versäumnissen des Westens.

Konflikte und Wandlungsprozesse in der arabischen Welt

In Dokumentarfilmen und in seinen Büchern (darunter auch Titel wie „Der arabische Frühling“, 2011) hat sich Jörg Armbruster mit den Konflikten und Wandlungsprozessen in der arabischen Welt auseinandergesetzt. Er erhielt unter anderem den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und 2015 den Bayerischen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. „Sein Name und seine Person stehen für das wichtigste Gut in der Krisenberichterstattung: Die Glaubwürdigkeit“, so formulierte es Peter Boudgoust, ehemamliger SWR-Intendant.

Die Veranstaltung findet im Alten Lehrerseminar Freckenhorster Straße 43, in Warendorf statt und beginnt um 19 Uhr. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung unter 2G-Regeln stattfinden. Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über die Adresse www.vhs-warendorf.de. Der Preis pro Ticket beträgt acht Euro.