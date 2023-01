Gleich zwei „Spieler des Jahres“ gekürt

In gemütlicher Atmosphäre ließen die Mitglieder des Spielmannszuges Freckenhorst nun das Jahr 2022 Revue passieren. Statt zur traditionellen Weihnachtsfeier im Dezember trafen sie sich diesmal zu einer Neujahrsfeier im Vereinsheim des TuS Freckenhorst.

Vanessa Pawlewski aus dem Orga-Team begrüßte die aktiven und passiven Mitglieder des Spielmannszuges am Freckenhorster Feidiek, darunter besonders die Ehrenvorsitzenden Karl Schmidt und Heinz Althaus. Ebenfalls mit dabei waren Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Freckenhorst, bei der sich der Spielmannszug für die vielfältige Unterstützung im vergangenen Jahr bedankte.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Das Organisationsteam der „Sopranflöten“ hatte für diesen Abend zu einem Empfang mit anschließendem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Auch ein Unterhaltungsprogramm war für die Mitglieder und Gäste vorbereitet, berichtet der Spielmannszug in einer Pressemitteilung. Einen Riesenspaß bereitete das Erraten, welcher der Musikerinnen und Musiker auf alten Baby- und Kinderfotos zu sehen war, wobei allerdings auch einige Promifotos das Rätsel erschwerten. Lisa Beerenbrink und Julia Lutterbeck moderierten diesen Programmpunkt sehr gekonnt.

In dem schon traditionellen Schätzspiel stellte Moritz Bause die Frage, wie viele Partiturseiten in den sieben Ordnern des Dirigenten vorhanden sind. Allerdings zählten hier nur Seiten mit Noten. Der richtigen Anzahl von 1063 Notenseiten kam Elke Beumer am nächsten. Den zweiten Platz belegte Marcel Strotmann vor Lisa Beerenbrink. Das Unterhaltungsprogramm endete mit einem Musikspiel, das Marion Schalkamp vorbereitet hatte. Mit farbigen Klangröhren beziehungsweise Boomwhacker mussten alle Musiker und Gäste in kleinen Gruppen Lieder spielen, die die Zuhörer erraten sollten. „Dieses machte so viel Spaß, dass einige Musiker noch einige Zugaben aufführten“, berichtet der Spielmannszug.

Auszeichnung der „Spieler des Jahres“

Tradition hat im Spielmannszug Freckenhorst auch die Verleihung der Auszeichnung „Spieler des Jahres“. Seit einigen Jahren wird der Titel in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe mit Musikern bis 16 Jahre und die zweite Gruppe über 16 Jahre ermittelt jeweils einen eigenen „Spieler des Jahres“. Bei insgesamt 18 Auftritten und 37 Gesamtproben ging in der Gruppe der Jüngeren Zoe Erdbürger als Siegerin hervor. Bei den über 16-Jährigen konnte Heinz Althaus die Auszeichnung entgegennehmen.

Moritz Bause (l.) und Karin Frese (r.) vom Vorstand zeichneten Heinz Althaus und Zoe Erdbürger als „Spieler des Jahres“ aus. Foto: Spielmannszug Freckenhorst

Mit einem kleinen Präsent bedankte sich Karin Frese bei den Ausbildern und Ausbilderinnen der Flötengruppen, Cora Thoben, Marion Schalkamp und Moritz Bause. Im weiteren Verlauf des Abends erhielten alle aktiven Musiker noch ein kleines Geschenk für das große Engagement im vergangenen Jahr.