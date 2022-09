Gleichberechtigung auf der Bühne

Endlich wieder Galeriekonzerte im Warendorfer Sophiensaal in gewohnter Weise. Mit einem Gläschen Wein in der Pause. Mit einem wie immer begeisterungsfähigen Publikum, das verantwortlich mit dem Corona-Risiko umgeht. Und natürlich mit exquisiten Künstlern auf dem Konzertpodium. Aber das war ja in all den zurückliegenden Jahren immer so.

Zum Auftakt der neuen Saison gab es ein Wiedersehen und –hören mit Benedict Klöckner. Vor elf Jahren gastierte der Cellist ein erstes Mal an dieser Stelle. Inzwischen ist er ein international gefragter Solist, der auf vielen großen Bühnen zuhause ist und mit vielen renommierten Partnern zusammen musiziert. Schön, dass er am Sonntag nun ein zweites Mal die Galeriekonzerte bereicherte, diesmal zusammen mit seiner fabelhaften Klavierbegleiterin Danae Dörken.

Perfekte Ergänzung

Aber was heißt da schon „Klavierbegleiterin“? Spätestens in Edvard Griegs Sonate für Cello und Klavier a-Moll op. 36 agierte Danae Dörken über viele Strecken als überragende musikalische Hauptperson. Cello und Klavier behandelt Grieg als absolut gleichberechtigte Instrumente, die sich abwechselnd in den Vordergrund spielen und sich stets perfekt ergänzen. Dies gelang dem Duo völlig überzeugend und es entwickelte dabei schwelgerische, leidenschaftliche Momente bis hinein ins koboldhafte Finale, in dem man den Trollen aus der nordischen Mythologie zu begegnen glaubte.

In Franz Schuberts „Arpeggione“-Sonate, von Benedict Klöckner subtil im Hinblick auf Farbe, Dynamik und Agogik ausgestaltet, blieb das Klavier meist noch im Hintergrund. Aber Danae Dörken ging mit einer klanglichen Differenziertheit an ihre Sache, die aufhorchen ließ. Ganz nuanciert ihr Anschlag, immer symbiotisch mit dem Cello in Verbindung – Schubert aus einem Guss.

„Grand Tango“ als ultimatives Highlight

Grieg und Schubert boten den Interpreten jede Menge Gelegenheit, ihre virtuose Seite zu präsentieren. Davon allerdings verlangte David Popper noch weit mehr. Der in Prag geborene Cellist und Komponist fordert seine heutigen Kollegen wie Benedict Klöckner ganz schön heraus. Poppers „Ungarische Rhapsodie“ nämlich ist gespickt mit spieltechnischen Klippen bis hinauf in die fragilen Flageolett-Töne auf den Cello-Saiten. Bei Klöckner klangen sie völlig selbstverständlich – was gar nicht so selbstverständlich ist.

Zum Schluss des Programms gab es ein ultimatives „Highlight“: Astor Piazzolla und sein wohl populärstes Stück, der „Grand Tango“. In wie vielen Bearbeitungen für wie viele Instrumente haben wir es inzwischen gehört? Und jedes Mal klingt es elektrisierend, mitreißend, berührend. Das ist ganz große, lebendige Musik aus dem tiefsten Inneren des Komponisten. Und genau so spielten Benedict Klöckner und Danae Dörken sie auch. Wer kann sich dem Sog dieses Tangos entziehen? Riesenapplaus im Sophiensaal, Standing Ovations – und zwei Zugaben waren am Ende das Resultat.