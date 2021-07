„Glut der Begeisterung“ aufrechterhalten

Fast wäre Pfarrdechant Manfred Krampe einmal Schützenkönig geworden. Als er vor 18 Jahren als Pfarrer in Lüdinghausen tätig war, stand der Geistliche, angefeuert vor allem durch die Grundschulkinder, an der Vogelstange und „hielt drauf“. Nur wenige Schüsse nach ihm fiel dann der hölzerne Adler, von dem er noch ein kleines Stückchen als Erinnerung aufbewahrt hat. In der Predigt der Schützenmesse erinnerte Krampe am Sonntag an seine Schützenepisode aus Lüdinghausen. Der König müsse mit Begeisterung dabei sein, schlug Krampe die Brücke zum Evangelium, in dem Jesus sich auf einen Berg zurückzog, um nicht von der Menge zum König ernannt zu werden.

Anders als in der Geschichte der Brotteilung aus dem Evangelium dürften in Freckenhorst seit einigen Jahren nun auch Frauen am Schützenfest teilnehmen und Königin werden. Zum Jubiläum des Vereins 2011, erinnerte er, habe er betont, dass der Schützenverein und die Kirche die Aufgabe hätten, der Gleichstellung der Frauen eine neue Gestaltung zu geben: „Toi, toi, toi, herzlichen Glückwunsch: ihnen ist das gelungen. Wir sind noch immer auf dem Weg dahin“, erntete er spontanen Applaus.

Mit Begeisterung solle man dem einstigen Jubiläumsmotto den Traditionen Zukunft geben. „Dass die Heimat liebevoll wird, ist doch das Entscheidene“, rief er dazu auf, Zugezogene und auch Menschen aus fremden Ländern anzunehmen. Dem Schützenverein attestierte er, das Schützenfest nicht geschlossen zu feiern, sondern alle zum Mitfeiern einlade. Die Menschen könnten so miteinander ins Gespräch kommen und durchaus kontrovers diskutieren, was für den Ort und das Gemeinwohl wichtig ist. Die Schützen rief er dazu auf, trotz der derzeitigen Einschränkungen die „Glut der Begeisterung“ aufrecht zu erhalten. Das bedürfte eines großen Atems: „Wenn wir alle pusten, dann kommt Wind auf. Und der Wind ist immer auch ein Zeichen, dass Gott seine Dynamik in die Menschen hineinsetzt, damit nichts verloren geht, was den Menschen guttut.

Gefeiert wurde der Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Schulhof der Everwordgrundschule. Dort hätte normalerweise das Schützenfestzelt gestanden. Während des Gottesdienstes wurde auch an die Menschen gedacht, denen derzeit gar nicht nach Feiern zumute ist. Die Kollekte wurde für die Unwetteropfer der Flutkatastrophe gehalten. Musikalisch gestalteten Dr. Gunter Tönne und der Berittene Fanfarenzug den Gottesdienst mit.