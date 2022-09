„Goaßlschnalzern“ bei Bayern-Gaudi

Alles neu macht der Mai – in Freckenhorst ist es der Herbst. Die Herbstwoche hat ausgedient, stattdessen konzentriert sich die Werbegemeinschaft mit Kirmes, Trödel und Bayern-Gaudi auf das Wochenende 7. bis 9. Oktober. So wird sich die Kirmes erstmals durch ganz Freckenhorst ziehen. Damit will man auf dem Stiftsmarkt mehr Platz für Bewegung schaffen. Es kommen aber genauso viele Schausteller wie sonst auch, heißt es von den Organisatoren.

Besinnung auf Bayrische Tradition

Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings dadurch: Der Freckenhorster Herbst endet früher, der Montag fällt aus. Dafür startet der Freckenhorster Herbst in diesem Jahr direkt mit einer Neuheit ins Programm: Am 7. Oktober (Freitag) gibt es einen bayrischen Gaudi-Abend. Beginn 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Festzelt an der Industriestraße. Der Eintritt kostet zehn Euro. Partyende gegen 23 Uhr, Ausklang 24 Uhr. Eine Rückbesinnung auf frühere Zeiten: Statt der Varieté- und Genießerabende wird es am Freitagabend wieder zünftig bayerisch, dieses Jahr mit den „Goaßlschnalzern“ aus Ruhpolding. Die Rauschenberger Schnalzer lassen die Peitschen krachen und geben mit Musik und Gaudi Einblicke in die bayerische Tradition.

Dritte Neuerung wird der Hollandmarkt auf dem Stiftsmarkt am Sonntag sein, der alle kulinarischen Niederlandeklischees, von Backfisch über Poffertjes bis Käse, erfüllen wird, aber auch etwas darüber hinaus zu bieten hat. Den Ausflug nach Oranje komplettieren die Helderse Klepperbloazers als Walking-Act mit ihrer sauber getuteten Blasmusik aller Stilrichtungen mit Pep und ansteckendem Rhythmus. Sie werden auf dem 400 Stände umfassenden Trödelmarkt, dem Herzstück des Freckenhorster Herbstes, ihre Bahnen ziehen.

Bühnenprogramm

Am 8. und 9. Oktober findet zudem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf dem Stiftsmarkt statt. Der traditionelle Fassanstich ist am Samstag um 11 Uhr auf dem Stiftsmarkt („Krönungsplatz neben der Bücherei). „Dank der Mithilfe und Unterstützung vieler Bürger und der in der Stiftsstadt Freckenhorst tragenden Vereine kann unser 35. Freckenhorster Herbst über die Bühne gehen“, freuen sich Christian Murrenhoff und Dirk Nölker vom Vorstand der Werbegemeinschaft.