Goldener Meisterbrief für Herbert Strothoff

Herbert Strothoff (2.v.l.) hat am Dienstag den Goldenen Meisterbrief erhalten (v.l.): Ann-Kristin Erdmann, Elisabeth Strothoff und Andreas Beckmann.

Genau 50 Jahre ist es her, dass Herbert Strothoff seine Meisterprüfung vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer in Bielefeld abgelegt hat. Am Dienstag erhielt der 74-jährige Warendorfer nun den Goldenen Meisterbrief als Anerkennung für seine vorbildliche Tätigkeit im Handwerk. Die Laudatio hielt Obermeister Andreas Beckmann von der Maler- und Lackierer-Innung Warendorf, der auch persönlich sehr mit dem Jubilar verbunden ist. „Auch mir warst Du immer ein Vorbild und ein sehr guter Lehrmeister. Dafür danke ich Dir heute ganz besonders“, freute sich Beckmann darüber, seinem früheren Chef den Goldenen Meisterbrief überreichen zu dürfen.

Im April 1963 startete Herbert Strothoff seine berufliche Laufbahn und absolvierte eine Lehre im Maler- und Lackierer-Handwerk. Als frisch gebackener Geselle war er dann im elterlichen Betrieb tätig. Im Jahr 1972 heiratete er seine Frau Elisabeth und es folgten drei Kinder, die das Familienglück perfekt machten. „Nach der Meisterprüfung ging es für Dich von April 1973 bis Dezember 1978 nach Sassenberg“, zeichnete Beckmann den beruflichen Lebensweg nach. Am 1. Januar 1979 erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit als Malermeister mit vier Gesellen.

„Als Handwerksmeister leistetest Du mit Deinem Einsatz einen entschiedenen Beitrag für Arbeits- und Ausbildungsplätze und für die Grundlagen unseres Wohlstandes“, fuhrt Beckmann fort. „Du gehörtest als Handwerksmeister zu denen, die das Handwerk auf den Weg in die Zukunft brachten. Nach 50 Jahren Meisterschaft im Maler- und Lackierer-Handwerk kannst Du mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken.“

Mit diesen Worten überreichte Andreas Beckmann gemeinsam mit Ann-Kristin Erdmann, Bereichsleiterin der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf, den Goldenen Meisterbrief.

„Ich bin seit elf Jahren im Ruhestand und habe damals mein Geschäft aufgegeben. Mein Sohn ist zwar auch Malermeister, aber er wollte nicht selbstständig werden“, berichtete Herbert Strothoff. Langeweile hat der Rentner aber nicht, denn mittlerweile freut er sich über sechs Enkelkinder und ein Urenkelkind. Alle wohnen noch in Warendorf und sind erreichbar. „Wenn wir hier eine Feier haben, dann sind schnell 20 Leute hier“, strahlt Strothoff.