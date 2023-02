Goldener Meisterbrief für Jürgen Dufhues

Den „Goldenen Meisterbrief“ erhielt Jürgen Dufhues jetzt verliehen. Obermeister Andreas Wilinski, Fachinnung für Sanitär-Heizung-Klima Warendorf, gratulierte zum goldenen Meisterjubiläum – auch im Namen Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Frank Tischer sowie von Reinhard Kipp und Ann-Kristin Erdmann (Geschäftsführung).

1960 für Lehre im Handwerk entschieden

In seiner Jubiläumsrede zeichnete Wilinski den Weg von Jürgen Dufhues nach: 1960 entschied sich der Warendorfer im Alter von 14 Jahren für eine Lehre im Sanitär-Heizung-Klima Handwerk. Er wagte Neues, indem er den ersten Lehrvertrag zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer im Kreis Warendorf unterschrieb. 1972 legte Dufhues seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Münster ab. Vier Jahre später dann die Meisterprüfung im Gas- und Wasserinstallateur-Handwerk. Über 28 Jahre setzte sich Dufhues ehrenamtlich in der Innung ein, darunter als Lehrlingswart und Meisterbeisitzer im Gesellenprüfungsausschuss sowie als Fachgruppenleiter, wofür ihm der Obermeister einen großen Dank aussprach. Ehefrau Anne steht dem Jubilar seit mehr als 48 Jahren zur Seite. Seit Anfang der 60er-Jahre arbeitet Jürgen Dufhues in Selbstständigkeit. In der Jürgen Dufhues GmbH an der Schlosserstraße in Warendorf arbeitet der gebürtige Bamberger jetzt als „Einzelkämpfer“.