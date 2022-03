„Goldenes Tor“ als Symbol für Stärke

Cristina Costas Rodriguez möchte etwas tun und den Menschen in der Ukraine helfen. Darum hat die Künstlerin einen Druck vom „Goldenen Tor“ in Kiew angefertigt und spendet den gesamten Verkaufserlös an die Aktion Kleiner Prinz.

Der Krieg in der Ukraine lässt Cristina Costas Rodriguez nicht los. „Ich wollte irgendetwas machen und nicht nur untätig herumsitzen. Ich dachte mir, Du machst Drucke, also habe ich nach einem Motiv gesucht“, sagt die Künstlerin. Normalerweise druckt sie in ihrer Werkstatt am Schweinemarkt auf Wunsch individuelle Warendorfer Häuserfronten oder bekannte Gebäude aus ihrer Heimatstadt.

„ »Das Goldene Tor ist so wehrhaft und passt zu den Menschen in der Ukraine.« “ Cristina Costas Rodriguez

Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, hat sie sich das „Goldene Tor“ ausgesucht, das in Kiew steht. „Das Goldene Tor ist so wehrhaft und passt zu den Menschen in der Ukraine“, sagt die engagierte Künstlerin. Der Druck wird nun zugunsten der Aktion Kleiner Prinz verkauft, und der gesamte Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute. „Für diese Aktion schlägt mein Herz, und ich weiß, dass dort sorgsam mit den Spendengeldern umgegangen wird.“

Als Arbeitsgrundlage hatte die Warendorferin mehrere Fotografien, aus denen sie eine aufwendige Zeichnung als Druckvorlage erstellte. Diese übertrug sie dann auf den Gummistempel, arbeitete die Konturen heraus und druckte anschließend auf hochwertigem Papier das „Goldene Tor“. Der Druck hat eine Größe von 30 mal 40 Zentimetern und kostet 50 Euro. Sie selbst möchte weder für ihre rund 20-stündige Arbeit noch für das verwendete Material bezahlt werden. „So kann ich schon ab dem ersten Druck spenden und kann damit etwas tun. Dafür hat es sich schon gelohnt“, sagt die Künstlerin.

„ »In Warendorf liefere ich persönlich aus.« “ Cristiana Costas Rodriguez

Cristina Costas Rodriguez besucht Friedensdemos, nimmt dabei auch ihre Kinder mit, um etwas zu unternehmen. „Die Betroffenheit und die Ohnmacht sind so groß, dass man nicht viel machen kann und auch nicht so viel spenden kann, wie man gerne möchte.“ Darum freut sie sich, dass sie mit diesem Druck einen Beitrag für die Menschen in der Ukraine leisten kann. Am Dienstag hat sie die Aktion online gestellt und bereits den ersten Druck nach England verkauft.

Erhältlich ist das „Goldene Tor“ auf Instagram: @schweinemarkt_drucke, Facebook: Druckwerkstatt am Schweinemarkt, E-Mail: cristina@schweinemarkt.com, 01 60/ 4 45 45 74, im Online-Shop: shop.schweinemarkt.com oder direkt im Warendorfer Geschäft NatourErlebnis, Emsstraße 21. Der Druckpreis beträgt 50 Euro – Porto in Deutschland inbegriffen. „In Warendorf liefere ich persönlich aus.“

Cristina Costas Rodriguez war schon immer künstlerisch aktiv und war 2017 in der Anfangsbesetzung der „Bunten Kuh“ aktiv. „Dort habe ich mit Stempeln experimentiert“, sagt sie. Nachdem sie die „Bunte Kuh“ Ende 2018 verlassen hatte, wollten die Menschen weiterhin ihre Drucke haben. „Seit Anfang 2019 mache ich das auf eigene Faust. Die Nachfrage ist super.“