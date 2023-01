Archäologen finden Fundamente am Münstertor

Julia Forsmann beseitigt mit dem Handfeger Dreck vom Backstein. Michael Schroer hebelt mit der Kelle gut zehn Meter weiter Richtung Münstertor ein paar kleine Bruchsteine aus dem Boden. Und während Dennis Becker im WN-Gespräch zu den Ausgrabungen neben dem Wilhelmsplatz spricht, zerbricht etwas entfernt ein altes Gussrohr. Volles Programm an Warendorfs jüngster Ausgrabungsstelle: Am Dienstag hat das städtische Archäologenteam unter Beckers Leitung erste Funde.

Überraschung aus altem Guss

„Es ist eine alte Gussleitung. Die haben wir nicht erwartet“, sagt Dennis Becker. Also ist der in gut 1,20 Metern Tiefe liegende Leitungsstrang historisch? „Auf jeden Fall war er in keinem Plan mehr verzeichnet“, erzählt Becker am Rand des Grabens, in den er den ganzen Tag seine Blicke richtet. Dienstagmittag hat der Baggerfahrer schon einige Meter der toten Leitung ausgebuddelt. Die erd- und rostverkrusteten Stücke sehen massiv aus. Sind sie aber nicht mehr. Noch im Absenken bricht der Teil ab, von dem ein weiteres Rohrstück gerade auf die abgesperrte Straße fällt.

Neben einem Maßstab sortiert Grabungstechniker Michael Schröer gerade ein paar Steine. Direkt am nördlichen Teil des Münstertors hat das Team ein Fundament aus Bruch- und Backsteinen freigelegt. Das war vielleicht am ehesten zu erwarten. Für den Archäologen lohnt sich der zweite Blick auf unscheinbare Muster in der Bodenwand etwas weiter rechts: Zuerst ist ein löchriger, wohl zugeschütteter Bereich mit quadratischem Grundriss zu erkennen. Daneben sind parallele, senkrechte Linien zu sehen. Ein Balken? „Könnte sein“, schätzt Dennis Becker. Ob das ein Vorläufer des ursprünglichen Münstertors war, wäre jetzt Spekulation. „Die Stadtwerdung war im 13. Jahrhundert. Daher stammt auch das Recht, die Stadt zu befestigen.“

Was mal über der Backsteinstruktur ruhte, die Julia Forsmann gerade freifegt? Auch das kann einmal zum Tor oder der Stadtbefestigung gehört haben. „Man kann daneben aber noch etwas sehen“, merkt Dennis Becker an und deutet auf eine nach unten gebauchte Rundung. „Das sieht nach einem Kiesel aus.“ Also ein Teil des früheren Wassergrabens? „Könnte sein. Vielleicht aber auch einer alten Straße.“

Die Arbeit der Archäologen ist wie eine Wundertüte. An keinem Tag steht fest, was noch aus dem Boden schaut. Allerdings ist in dieser Tiefe – maximal 1,20 Meter sind eigentlich Plan – schon relativ viel „gestört“, wie der Fachmann sagt, also durch vorherigen Leitungs- und Straßenbau beseitigt, was Altertumsforscher interessiert. „Das ist Fluch und Segen zugleich“, findet Dennis Becker, „wir können dann zwar nichts erforschen, aber auch nichts zerstören.“ Für den Zeitplan mit dem geplanten Rohrleitungs-Neubau durch die Stadtwerke sei es ohnehin das Beste. Schließlich gehe es darum, den Stadtwerken „Baufreiheit“ zu geben. Zu tun gebe es für ihn und seine Mitarbeiter sowieso. „Mit dem Münstertor jetzt, danach dem Freckenhorster Tor und/oder dem Elsbergplatz haben wir sowieso drei archäologische Hotspots.“ Man versuche, alles abzustimmen, dass es nachher bei den Bauarbeiten entspannter sei. Dann steigt Becker zurück in den Graben.