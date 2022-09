Grandioser Aufgalopp

Erster Höhepunkt zum Aufgalopp der Pferdenacht am Freitag: das Stelzentheater Pantao. Passend für die Stadt der Pferde „galoppierten“ Windpferde durch die Altstadt. Die Warendorfer Pferdenacht zog am Freitagabend zahlreiche Besucher in die Stadt. Drei Tage lang wird Bürgern und Besuchern ein attraktives Programm aus Straßentheater, Live-Musik und Shoppingevents geboten. Warendorf kommt aus dem Feiern nicht heraus.

Das war ein Aufgalopp nach Maß für die „längste Pferdenacht der Welt“: Straßentheater, Livemusik, Kunstaktion, Abendshopping bis 23 Uhr und ein Empfang für erfolgreiche Olympiareiter – die Pferdestadt Warendorf machte ihrem Namen alle Ehre.

Erster Höhepunkt zum Aufgalopp der Pferdenacht am Freitag: das Stelzentheater Pantao. Passend für die Stadt der Pferde „galoppierten“ Windpferde durch die Altstadt. An langen Stangen führten die Akteure die Wind-Herde durch die Gassen. Ein fantastisches Schauspiel – vor allem mit Einbruch der Dunkelheit.

Die Pferde sind los in der Reiterstadt, und beim Aufgalopp zum dreitägigen Stadtfest „Warendorfer Pferdenacht“ ging am Freitagabend die Party auf mehreren Bühnen schon so richtig ab. Bevor ab 20.30 Uhr die „Central Park Band – A Tribute to Simon & Garfunkel aufspielte, gehörte die Sparkassen-Bühne auf dem Markt den Offiziellen von Stadt und DOKR/FN, unter ihnen Bürgermeister Peter Horstmann und Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Sie kamen direkt vom Warendorfer Walk of Fame, wo die Warendorfer Reiterin und Olympiasiegerin von Tokio, Julia Krajewski, sich neu verewigt hatte, auf den Marktplatz und eröffneten die Pferdenacht. Zeitgleich begann auch in den anderen Geschäftsstraßen der Innenstadt ein reges Treiben mit Live-Musik, Kunst (Oststraße leuchtet) und Straßentheater.

Die Pferdenacht steht gleichzeitig im Zeichen der Bundeschampionate. Stadt und Reiterliche Vereinigung haben ihre Zusammenarbeit in diesem Jahr intensiviert. Das Ziel: eine Brücke von der Innenstadt in den Warendorfer Norden zu schlagen. An allen drei Tagen gibt es einen kostenlosen Shuttleservice von der Altstadt zum Turniergelände. Per Live-Screen können die Besucher auf einer großen Leinwand auf dem Marktplatz auch das sportliche Geschehen verfolgen. Während es bei den Championaten an allen Tagen in erster Linie sportlich zugeht, bietet das Stadtfest eine bunte Mischung aus Aktivitäten der verschiedenen Straßengemeinschaften, der Gastronomie, den Geschäftsleuten und den Kulturschaffenden. Und am Sonntag ist verkaufsoffenen.