Grazil tanzende Schwergewichte

Imposante Schwergewichte, anspruchsvolle Darbietungen, bekannte Film- und Musicalmelodien und kulinarische Genüsse waren die Zutaten für die Symphonie der Hengste, die am Wochenende im Landgestüt über die Bühne ging.

Längst hat sich die Veranstaltung neben den traditionsreichen Hengstparaden als Höhepunkt etabliert. So waren am Freitagabend zur Premiere die überdachten Ränge auch bestens belegt. Unter dem Leitgedanken „A very british Night of Crime“ wurde der lauschige Abend mit der berühmten „20th Century Fox Fanfare“ eröffnet, bevor die Zweispänner zur Titelmelodie des Kinostreifens „Die Brücke am Kwai“ einliefen. Den musikalischen Part hatten dabei die Kölner Symphoniker inne, das Dirigat lag in bewährten Händen von Esther Hilsberg-Schaarmann.

Unter der Leitung des Ersten Hauptsattelmeisters Torsten Kneupper wurde so das Publikum mit einem anspruchsvollen Showprogramm, das auf Filmmelodien wie „Fluch der Karibik“, „My fair Lady“ oder „Game of Thrones“ abgestimmt war, bestens unterhalten.

Die Zuschauer waren höchst zufrieden mit den Darbietungen der stolzen Hengste, den Kölner Symphonikern und dem „Drumherum“. Anders lässt sich der donnernden Applaus kaum erklären. Entsprechend zufrieden zeigte sich der gastronomische Veranstaltungspartner Markus Vedder. „Während der vergangenen beiden Jahre haben wir ja alle gelitten. Um so mehr freue ich mich, dass wir endlich wieder durchstarten können und das Programm gut bei den Besuchern ankommt.“