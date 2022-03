„Grenzen für Menschen freihalten“

Herbert und Barbara Wuttke sind seit 20 Jahren mit ihrem Verein „St. Nikolaus, Verein für humanitäre Hilfe“ für die Menschen in der Ukraine aktiv. Sie zeigt auf das Dorf Schenborn im Südwesten des Landes am Rand der Karpaten.Ein Hilfstransport aus Müssingen fährt in die Ukraine. Vor zehn Jahren waren die Bedarfe aber noch andere, sagen Wuttkes.

Dauerbesetzt: Das Telefon bei Wuttkes steht nicht still. „Wir sind die ganze Zeit aktiv. Ich habe gerade noch mit unseren Partnern in der Ukraine gesprochen und Geld überwiesen.“ Barbara Wuttke ist am Donnerstagvormittag hochkonzentriert und denkt im WN-Gespräch an die Menschen in Schenborn. „Jetzt haben wir es mit gut 150 Binnenflüchtlingen zu tun.“

Und – wenn es nach der 80-Jährigen und ihrem Mann Herbert (81) geht – am besten keine Lastwagenladungen von anderen Sachspenden aus dem Westen. Weil die die Wege für die Flucht verengen.

Damit gibt die Mitgründerin des St.-Nikolaus-Vereins in Müssingen karitativen Diensten in Deutschland Recht, die deutlich Geldspenden bevorzugen. „Unser Kontaktmann sagt, es sei so schon unheimlich schwer, über die Westgrenze zu kommen.“ Also solle man die Wege nicht noch mit Hilfstransporten verstopfen, so gut die natürlich gemeint seien: „Wir müssen die Grenzen freihalten für die Menschen, die kommen.“

Der Verein kümmert sich seit 20 Jahren um die Belange der Menschen in dem Ort südlich der Stadt Mukatschewe. „Wir haben dort seit langer Zeit unsere festen, verlässlichen Ansprechpartner“, erzählt Barbara Wuttke.

Am besten Geld – für Lebensmittel und Medikamente vor Ort

Schenborn ist ein deutschsprachiges Dorf in der Oblast Transkarpatien in der Westukraine. Es wurde nach 1728 durch den Fürstbischof Karl Friedrich Schönborn mit mainfränkischen Einwanderern besiedelt. Schenborn liegt 1560 Kilometer entfernt von Warendorf, nicht weit von der slowakischen und ungarischen Grenze entfernt, 240 Kilometer südwestlich Lwiw.

Bereits als Russland und Belarus am Ostrand der Ukraine ihre Militärkräfte zusammengezogen hatten, ahnten Wuttkes Schlimmes. „Man sah schon, dass dann alles von Osten her eingekreist war. Wir waren gleich in höchster Alarmbereitschaft.“ Seither bleiben sie in steter Erreichbarkeit. Halten engen Kontakt zu ihren Vertrauten, die sie von eigenen Reisen nach Schenborn selbst kennen. Auch das sei nicht immer leicht. Aus Angst vor der Überwachung der Handynetze gebe es keine regelmäßigen Anrufe. Also nutzen Wuttkes die privaten Drähte zur weitestgehenden Klärung der Zustände vor Ort.

„ »Alle sagen, dass sie ihr Land lieben und es am liebsten gar nicht verließen.« “ Barbara Wuttke

Die Missionsstation in Schenborn, gerade vor dem Ausbruch des Kriegs baulich erweitert, gewähre aktuell rund 150 Flüchtlingen Schutz. „Die brauchen haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, aber auch Medikamente. Das bringen unsere Helfer direkt dorthin – und nehmen auf dem Rückweg Flüchtlinge mit. Wir haben gerade heute die Möglichkeit, dass jemand für uns hinüberfährt.“ Mit Bargeld. Überweisen? So gut wie unmöglich. Auch wenn die Grenzpassage schwer sei – die Mittelsmänner kennen andere Wege. In der aktuell auch wegen der enormen Flüchtlingsströme unübersichtlichen Phase sei Geld am wichtigsten. „Damit die Menschen vor Ort, die wir kennen und die sich dort auskennen, es an der richtigen Stelle für die Menschen einsetzen können."

Überweisen ist so gut wie unmöglich

Den St.-Nikolaus-Verein für humanitäre Hilfe hat das Ehepaar Wuttke als Folge seiner eigenen Lebensgeschichten ins Leben gerufen. Da beide lange schon kirchlich engagiert sind, suchten sie eine Möglichkeit, effektiv zu helfen. „Ich kann persönlich dafür garantieren, dass jeder Euro, den wir einnehmen, auch vor Ort ankommt.“ Warum sie das tun? Es war – wie jetzt – Krieg. In Deutschland. „Mein Mann musste fliehen, alles zurücklassen. Ich bin in Dortmund ausgebombt worden – alles war zerstört.“

So, wie sie die Mentalität der Menschen in der Ukraine kennt, rechnet Barbara Wuttke mit vielen Rückkehrern, wenn der Krieg vorüber ist. „Alle, mit denen wir sprechen – und wir sprechen mit vielen – sagen, dass sie ihr Land lieben und es am liebsten gar nicht verließen. Wir kennen das ja selbst so genau: Jeder hat seine Sehnsucht, will seine Heimat nicht hinter sich lassen.“

Eins will sie noch loswerden: „Wir beten für alle Menschen. Auch für Präsident Selenkyjin und Präsident Putin. Denn die beiden müssen miteinander sprechen.“