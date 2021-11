Grenzenloser Musikgenuss

Irgendwie haftet dem Saxofon das Vorurteil an, seine Spielwiese sei die Jazz-Musik. Im „herkömmlichen“ Klassikbereich dagegen begegnet man dem in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten Blasinstrument so gut wie nie, allenfalls wird es mal im Orchester eingesetzt, wenn auch selten.

Wie schön, dass es das Pindakaas-Saxofon-Quartett gibt. Denn das räumt kräftig auf mit Klischees, die noch im Umlauf sind. Seit etlichen Jahren loten Thorsten Floth, Guido Grospietsch, Anja Heix und Matthias Schröder die Möglichkeiten ihrer Instrumente aus, überschreiten vermeintliche Grenzen, wagen erfolgreich Ausflüge in alle Epochen der Musikgeschichte.

Beim jüngsten Galeriekonzert am Sonntagabend nahm das Quartett sein Publikum mit auf die Reise in die Vereinigten Staaten. Eine spannende Kurzvisite mit Musik aus den 1920er bis 1970er Jahren, die eines miteinander verband: ihre Unterschiedlichkeit, ihre je eigene Charakteristik. Angefangen von der dreisätzigen „Suite“, einer Originalkomposition von Leon Stein, bis hin zu Klang gewordenen Bildern einer Kleinstadt im Osten Amerikas, wie Aaron Copland sie in „Our Town“ mit Noten gemalt hat.

Vielfältiges Programm

Amerika – das war und ist ein „Melting Pot“, ein Schmelztiegel. Da finden ganz verschiedene Stile zur gleichen Zeit nebeneinander Platz, alle sprechen eine überzeugende Sprache, alle wecken spontan Emotionen. Sehr geschickt sorgte das Programm des Pindakaas-Quartetts für große Abwechslung und erstaunliche Vielfalt. Da standen höchst subjektive Gedanken des Jazz-Pianisten Chick Corea über die Kindheit neben ruppigen Tango-Rhythmen, von denen sich der Amerika-Exilant Igor Strawinsky hatte inspirieren lassen.

Und natürlich gab es an diesem immer wieder von kraftvollem Applaus begleiteten Abend „das“ amerikanische Musikstück schlechthin: das weltberühmte „Adagio“ aus der Feder von Samuel Barber. Musik, die dank ihrer melancholischen Stimmung das Herz ganz unmittelbar ergriff und für meditative Momente sorgte. Dann wieder ungezügeltes Temperament: in Astor Piazzollas „Libertango“. Wer noch nicht wusste, dass der König des Tangos Kindheit und Jugend in New York im Dunstkreis der italienischen Mafia verbracht hatte, erfuhr darüber in einem von Guido Grospietsch lebendig vorgetragenen Ausschnitt aus Piazzollas Erinnerungen. Sehr aufschlussreich!

Hintergründe und Details

Auch die charmante Moderation von Matthias Schröder war für das Publikum ein Gewinn. Abseits jeder musikwissenschaftlich-trockenen Attitüde erfuhr man von ihm locker formulierte Hintergründe und interessante Details zu Musik und Komponisten.

Was beim Thema „Amerika“ natürlich auf gar keinen Fall fehlen durfte, war George Gershwin – gewiss eine Musik-Ikone des 20. Jahrhunderts. „Summertime“, „Oh, Lady be Good“ und „The Man I love“ aus „Porgy and Bess“. Das war sozusagen das Sahnehäubchen, mit dem Pindakaas seinen rundherum gelungenen Auftritt im Sophiensaal krönte. Leonard Bernstein und Irving Berlin gab es als Zugaben. Ein toller, trotz aller strikt einzuhaltenden Corona-Hygienevorschriften begeistert aufgenommener Abend!