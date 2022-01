Grenzgänger zwischen den Tönen

„Keine Kunstpause mehr“ steht auf großen Plakaten in den Schaukästen des Theater am Wall. Der Spielbetrieb hat – natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona- und Hygiene-Regeln – wieder begonnen. Für alle Kunst- und Kulturhungrigen eine Erleichterung. Die Reihe „TaW in Concert“ hatte am Samstagabend Ron Spielman & Band im gut besetzten Dachtheater zu Gast.

„Das ist das erste von drei nachgeholten Konzerten“, erklärt Armin Düpmeier dem Publikum. Am 5. März (Samstag) wird das Konzert der Ulla-Meinecke-Band endlich stattfinden und am 26. März (Samstag) die Gene Caberra Band mit Blues, Rock und Soul aus Berlin zu Gast.

„ Ihr wisst ja, was ihr gebucht habt. “ Ron Spielmann

Düpmeier, als Initiator der beliebten Jazz-Reihe auf der Bühne zu sehen, sorgte bei den Gästen für etwas Irritation. „Keine Bange, wir sind nicht bei Jazz live“, beruhigt Düpmeier. Obwohl Düpmeier und Ron Spielman sich dort kennengelernt haben. Spielman bereist seit 20 Jahren die ganze Musikwelt und gilt dabei als einer der großen unbekannten Bekannten der deutschen Musikszene. So trat er auch schon zwei Mal in der Jazzreihe des TaW auf.

Aber: „Ihr wisst ja, was ihr gebucht habt“, begrüßt der Musiker sein Publikum und leistet sogleich seinen Beitrag gegen die Corona- Pandemie, indem er seine selbst entwickelte Maske präsentiert, die man wie ein Einstecktuch im Anzug tragen kann. „Käuflich zu erwerben an diesem Abend für 23, 90 Euro plus 100 Prozent Mehrwertsteuer“, witzelt er.

Bei „TaW in Concert“ bewies sich Spielman einmal mehr als Sänger und Songwriter und zeigte zudem seine Fähigkeiten an der Gitarre. Unterstützt wurde er von Thomas Stieger am Bass und Julian Külpmann am Schlagzeug.

„Wir fahren los und legen ab nach … was weiß denn ich ...“ kündigt Spielman an und schon legen die drei los. Und tatsächlich zeigen Spielman, Stieger und Külpmann Virtuosität an ihren Instrumenten und eine Spiel- und Experimentierfreude, in der sie oftmals selbst zu versinken scheinen.

Als Songwriter zeigt sich Spielman als genauer Beobachter und Poet. Das beweist auch sein Versuch, dem Publikum zu erklären, wie ein Songtext entsteht. „Es sind Alltäglichkeiten, Stimmungen und Gedanken“, sinniert er. „Und dann kommt die Musik dazu.“

Wer aber eingängige Rockmusik erwartet hat, wurde eines Besseren belehrt, denn die drei Musiker durchwandern wie Grenzgänger sämtliche Genre und Töne. Aber der Jazz sitzt bei Spielman einfach drin. Mal beginnen die drei Musiker ganz leise und experimentell zu Beginn eines Stückes, steigen dann mit ihren Instrumenten in ganz eigene musikalische Sphären auf, bis sie zum Ende einen rockigen Rhythmus finden. So sind die komplexen Arrangements der Stücke mal „Flirrend“, mal kantig aber immer unkonventionell – ja, fast unbequem.

Musik zum „Abfeiern“ bieten Ron Spielman & Band nicht. Ihre Rockmusik ist für interessierte und genaue Zuhörer oder für „Erwachsene Rock- Gourmets“, wie der Focus einmal schrieb.