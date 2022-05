Große Vorfreude aufs Schützenfest

Im Rahmen einer von Vorstandsmitglied Christian Murrenhoff launig moderierten Weinprobe wurden zahlreiche edle Tropfen verköstigt – unter anderem vom befreundeten Weingut Klaus Welker an der Nahe.

Nach dreijähriger Abstinenz freuen sich die Freckenhorster Bürgerschützen darauf, endlich wieder ein Schützenfest feiern zu dürfen. War ihnen im Vorjahr mit dem erfolgreichen Fahnen-Weltrekord noch eine stimmungsvolle Überbrückung des eigentlich ausgefallenen Festes gelungen, freuen sich nun alle, wieder „richtig“ durchzustarten.

Zu einem ersten Auftakt trafen sich nun Teile von Vorstand und Throngesellschaft. Bei einer von Vorstandsmitglied Christian Murrenhoff launig moderierten Weinprobe wurden zahlreiche edle Tropfen verköstigt, unter anderem vom befreundeten Weingut Klaus Welker an der Nahe. Die Beteiligten konnten sich schnell einigen, welche Weine beim Schützenfest auf die Karte kommen, so die Schützen in einem Pressetext.

Und eines war bei jeder Unterhaltung spürbar: Die große Vorfreude auf das Schützenfest. Endlich wieder feiern, endlich wieder die große Schützengemeinschaft genießen. Auch König Alfons Keßmann, der nun schon rekordverdächtig weit über 1000 Tage regiert, freut sich mit seiner Throngesellschaft auf die finale Phase seiner Regentschaft.

Als nächstes steht für die Bürgerschützen die Generalversammlung auf dem Programm. Auch hier musste die erste Versammlung im März coronabedingt ausfallen, sodass am 10. Juni (Freitag) ab 20 Uhr auf der turnusgemäß zweiten Versammlung in der Gaststätte „Alter Westfale“ neben der üblichen Vorbereitung auf das Schützenfest auch Vorstandswahlen und die schon für 2019 geplante Satzungsänderung auf der Tagesordnung stehen.