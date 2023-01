Mit Worten des Dankes verabschiedete sich Diakon Manfred Hillebrandt am Sonntag aus dem aktiven Dienst in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus.

„Das war schon verrückt“, erinnerte sich Hillebrandt an das Vertrauen, das ihm und seiner Frau Renate schon kurz nach dem Umzug nach Freckenhorst entgegengebracht wurde. Unter anderem vom damaligen Dechanten Strübbe bei der Kommunionvorbereitung der eigenen Kinder. „Grundlage ist immer Vertrauen“, so Manfred Hillebrandt, „und das wurde mir von Ihnen und von vielen hier geschenkt.“

Er erinnerte sich an Begebenheiten mit den Menschen aus der Partnergemeinde in Burkina Faso, bereichernde Dienstgespräche und Geschichten in der Gemeinschaft. Es sei ein „Miteinander ohne irgendwelche Hierarchien“ gewesen. Glauben und Leben ließen sich für den scheidenden Diakon nicht trennen.

Authentischer und liebevoller Umgang

Pfarrdechant Manfred Krampe dankte Manfred Hillebrand für sein Wirken und würdigte den authentischen und liebevollen Umgang mit den Menschen: „Du bist sensibel auf die Menschen zugegangen!“ Sein Dank galt auch Renate Hillebrandt, die ihren Mann bei seinem Diakonat stets unterstützt habe.