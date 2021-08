Grundstücke werden vergeben

Im Baugebiet „In de Brinke“ werden 47 Grundstücke in den Bauabschnitten drei bis fünf vergeben. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der jeweiligen erreichten Punktzahl. Die Vergabe erfolgt Zug um Zug und nimmt daher mehrere Wochen Zeit in Anspruch.

Am 31. Juli 2021 lief die Bewerbungsfrist für die verbleibenden städtischen Grundstücke im Neubaugebiet „In de Brinke“ aus. In den nächsten Wochen werden die Grundstücke gemäß den städtischen Vergabekriterien an die Bewerber verkauft.

Im vergangenen Jahr wurden 21 Baugrundstücke im südlichen Teil des Baugebietes durch die Stadt Warendorf veräußert. Das Vergabesystem mit Bewertungspunkten, bei dem die Anzahl der Kinder, Wohnort und Arbeitsplatz in Warendorf sowie ehrenamtliche Tätigkeiten berücksichtigt werden, hat sich dabei bewährt.

Jetzt werden 47 Grundstücke in den Bauabschnitten drei bis fünf vergeben. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der jeweiligen erreichten Punktzahl. Die Vergabe erfolgt Zug um Zug und nimmt daher mehrere Wochen Zeit in Anspruch. Die Bewerber werden in dem Vergabeverfahren von der Stadt Warendorf kontaktiert und informiert. Eine persönliche Nachfrage ist daher nicht erforderlich.

Nach Kauf und Eintragung ins Grundbuch können dann endlich die Planungen für das eigene Haus in Angriff genommen werden. Hier bietet die Stadt Warendorf allen bauwilligen Grundstücksinhabern eine unabhängige Beratung zu staatlichen Förderungen und zur Energieversorgung an. Dieses Beratungsangebot gilt selbstverständlich auch für alle Bauwilligen, die ihr Grundstück im Baugebiet über andere Anbieter erworben haben.

Kontakt/Terminvereinbarung für die Beratung: Paul.Hartmann@warendorf.de,

0 25 81 / 54-1131. Weitere Informationen zum Baugebiet auf den Seiten der Stadt Warendorf (www.warendorf.de) sowie zur Energieversorgung bei den Stadtwerken – www.stadtwerke-warendorf.de.