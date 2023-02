Grünes Licht für Sondergebiet Reiterei

Vielseitigkeitsturnier, hier ein Bild von einem Turnier 2019 in Warendorf, wird der Reit- und Fahrverein nach dem Umzug an neuer Stelle ausrichten. Wie berichtet. ziehen die Reiter mit der gesamten Reitanlage in Dackmar von der einen Seite der Bundesstraße 475 zur anderen auf die landwirtschaftlichen Flächen des Landwirts Freye.

Eigentlich wollte der Reit- und Fahrverein bereits dieses Jahr umziehen. Doch Bauleitplanung, öffentliche Auslegung der Pläne, Anhörung Träger öffentlicher Belange und Abwägung der Stellungnahmen brauchten ihre Zeit. Diese Hürden sind jetzt genommen: „Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen haben keine weiteren Planänderungen ergeben. Es wurden lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zum

Keine weiteren Planänderungen

Stadtentwicklungsausschuss am kommenden Donnerstag, 9. Februar, der sich mit der erforderlichen Änderung von Flächenutzungs- und Bebauungsplan für das Sondergebiet „Reiterei“ beschäftigt. Kurz: Dem Umzug der gesamten Reitanlage von der einen auf die andere Seite der Bundesstraße 475 steht nichts mehr im Wege, so dass der Feststellungsbeschluss gefasst werden kann. So die Verwaltung. Wie berichtet, hat der Reit- und Fahrverein Warendorf seine Reitanlage in Dackmar für 1,35 Millionen Euro an Josef Besselmann (Eigentümer Gut Emstal) verkauft und kommt jenseits der Bundesstraße 475 beim Landwirt Freye unter. Keinen Kilometer von der alten Anlage entfernt, auf einer 9,5 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche des Landwirts Freye (Schweinezucht) soll das neue Reitzentrum auf der anderen Seite der B 475 in Höhe des Gartenbetriebs Schulze-Eckel entstehen.

Größte Herausforderung: Baugenehmigung im Außenbereich

Die größte Herausforderung war die Baugenehmigung im Außenbereich. Bauherr: der Reit- und Fahrverein. Die Fläche auf Erbpacht – wie jetzt auch. Das Problem lag unter anderem darin, dass westlich der B 475 ein neues Sondergebiet für Reiterei auf einem bisher nur für die Landwirtschaft genutzten Gelände nur dann entwickelt werden kann, wenn auf dem bisherigen Terrain die Sondernutzung für Reiterei aufgehoben und in Richtung landwirtschaftliche Nutzung zurück abgewickelt wird. Dazu musste für beide Flächen zunächst der Flächennutzungsplan geändert, parallel dazu der Bebauungsplan für die Altfläche geändert und für die neue Fläche ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Deutlich mehr Grünflächen statt bauliche Anlagen

Die Bezirksregierung hatte in ihrer Stellungnahme signalisiert. eine entsprechende Bauleitplanung dann mitzutragen, wenn sich die baulichen Nutzungen (Hochbauten wie Reithalle)den gesamten Freiraumnutzungen des Reitvereins deutlich unterordnen. Und das ist der Fall: Die Freiraumnutzungen wie Weiden, Auslaufflächen und Reitplätze nehmen rund 70 Prozent des Geltungsbereichs ein. Die vorhandenen Grünstrukturen sowie Bäume bleiben erhalten.