Gustav Jannert lässt die Orgel erklingen

Das wird ein Orgelkonzert der besonderen Art – am kommenden Samstag (20. August) in der Christuskirche. Gustav Jannert aus Schweden wird ein hochkarätiges Konzert auf der Orgel geben.

Konzert in der Christuskirche am Samstag

Der Schwede Gustav Jannert gibt am Samstag ein Orgelkonzert in der Christuskirche.

In der Christuskirche läuft nicht nur in diesen Tagen die Chagall-Ausstellung, vielmehr dürfen sich die Fans der Orgelmusik auch auf ein hochkarätiges Konzert freuen.

Gustav Jannert aus Schweden spielt am Samstag (20. August) um 19 Uhr in der Christuskirche. Auf dem Programm stehen: Felix Mendelssohn (1809-1847) mit der Sonate B-dur, Erland von Koch (1910-2009) mit „Sommerpastoral“, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) mit „Fantasia chromatica“, Girolamo Frescobaldi (1583-1643) mit Toccata XII (aus dem ersten Toccatenbuch sowie auch drei Kanons (auf schwedische Kirchenlieder) von Gustav Jannert selbst und die Trio Sonate d-moll von J.S. Bach (1685-1750). Gustav Jannert wurde 1977 in Falköping, Schweden, geboren und studierte von 1997 bis 2001, er machte seine Kirchenmusikerausbildung in Göteborg, danach schloss sich eine Solistenausbildung in Orgel an, die er mit einem Abschlusskonzert in 2009 beendete. Seine Orgellehrer waren unter anderem Hans Davidsson, Johannes Landgren und Karin Nelson.

Studien an der Schola Cantorum Basiliensis

Von 2001 bis 2005 absolvierte Gustav Jannert Studien an der Schola Cantorum Basiliensis, eine Schule für alte Musik an der Musikakademie der Stadt Basel. (Hauptfach Orgel). Seine Lehrerinnen und Lehrer waren unter anderem Andrea Marcon, Orgel, Rudolf Lutz, Improvisation, Jean-Claude Zehnder, Cembalo. Im Anschluss absolvierte Jannert von 2014 bis 2016 seinen Master für Klavier an der Musikakademie Klausenburg Daniel Goiti als Lehrer.

Anstellung als Organist

Bereits eine Anstellung als Organist hatte Gustav Jannert von 2005 bis 2006 in der Oekumenichen Kirche, Flüh (neben Basel). Er gab Orgelkonzerte sowie auch Kammerkonzerte, vor allem in Schweden, Deutschland und Rumänien. Zugleich arbeitete der Schwede an dem Aufbau und der Leitung von Kirchenchor und Kinderchor im Dorf Ciceu-Giurgesti (Gergersdorf) zwischen 2008 und 2016. Als Klavierlehrer arbeitete Jannert an den Musikgymnasien in Klausenburg (2010-11) und Bistritz (2012-13). Jannert blickt auch auf einige eigene Kompositionen, darunter eine Sinfonie c-moll, ein Violinkonzert D-dur, Kompositionen für Chor a capella und vieles mehr. Die Zuhörer dürfen sich auf einen echten Ohrenschmaus freuen.