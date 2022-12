Gut aufgestellt für die Zukunft

„Es wird ein unspektakulärer, aber positiver Bericht“, schickte Rolf Zurbrüggen zu Beginn seines Berichtes im Rahmen der 116. Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule (VHS) voraus. Er nutzte die Gelegenheit, den Vertretern der Zweckverbandskommunen Warendorf, Telgte, Sassenberg, Everswinkel, Ostbevern und Beelen die aktuelle Lage zu erläutern.

Die Volkshochschule Warendorf hat im vergangenen Jahr 15.200 Unterrichtsstunden erzielt. 2019, also vor der Pandemie, seien es 17.304 gewesen. Das sei ein guter Weg auf alte Flughöhe, so der VHS-Direktor weiter.

Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen stimmte ihn nicht ganz so froh. 7225 Menschen nahmen an VHS-Veranstaltungen teil. 2021 waren es mit 5085 zwar deutlich weniger, dennoch stellt Zurbrüggen eine große Zurückhaltung im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie fest.

Lehrkräfte und Räume fehlen

Vor allem das Thema Integration, etwa bei beruflich bedingten oder allgemeinen Sprachkursen, erlebe einen enormen Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren. Aktuell liefen acht Kurse und das sei ein ordentliches Ergebnis und zeige, es gebe großen Bedarf. Weniger glücklich zeigte Rolf Zurbrüggen sich ob der Tatsache, dass sowohl Lehrkräfte als auch Räumlichkeiten fehlten.

Zweckverbandsvorsteher Josef Uphoff stellte anschließend den Jahresabschluss für das Jahr 2021 vor. Das Jahresergebnis sei mit einem Plus von 21.000 Euro herausragend und der Überschuss, der mit 93.000 Euro bilanziert wird, habe eine nie erreichte Qualität. „Das erwirtschaftete Ergebnis ist gut, denn 2021 lagen schwierige Rahmenbedingungen vor“, stellte Uphoff klar.

Gesundheitsvorträge haben sich bewährt

Zufriedenstellend für alle war zudem der Start ins Herbstsemester mit 292 Kursen, 51 Einzelveranstaltungen sowie 45 Auftragsmaßnahmen wie unter anderem die Potentialanalyse für Schüler und Schülerinnen. Ein Schwerpunkt für das kommende Jahr liegt in der Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Josephs-Hospital. „Die Gesundheitsvorträge haben sich sehr bewährt“, bemerkte Zurbrüggen. Auch die Medienkompetenzentwicklung solle verstärkt weitergeführt werden. Etwa im Rahmen der Kooperation mit dem Warendorfer Mariengymnasium. Erfreut zeigte Zurbrüggen sich, dass die Landeszuschüsse gestiegen sind. Vor allem im Bereich der Integration habe sich die Finanzlage moderat erhöht.

Auch im Frühjahrssemester können sich Kulturfreunde auf spannende Kurse und Einzelveranstaltungen freuen. So gastiert Jean-Claude Séférian am 19. Januar mit seinem neuen Programm „Bon voyage“ in Warendorf und auch die neue Live-Fotoshow von Markus Mauthe mit Geert Schroeder unter dem Titel „Naturwunder Erde - Unsere Welt im Wandel“ am 3. Februar dürfte zu den Höhepunkten zählen.

„Bildung ist Begegnung“, betonte der Leiter und fügte an, der Zweckverband sei gut aufgestellt für die Zukunft.