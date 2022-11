Anlässlich des Namenstages der Heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Kirchenmusik, hat der Kirchenchor St. Lambertus am Sonntag sein traditionelles Cäcilienfest gefeiert. Nach der musikalischen Gestaltung des Hochamtes in der Lambertus-Kirche, welches von Pfarrdechant Manfred Krampe zelebriert wurde, kam die Chorgemeinschaft im Pfarrheim zusammen, um gemeinsam zu frühstücken.

Ein besonderes Dankeschön sprach Doris Overhues als Vorsitzende des Kirchenchores an den Organisten und Chorleiter Mirko Kieslich aus: „Gut, dass du unser Chorleiter bist.“ Der Kirchenchor könne seit April wieder regelmäßig proben und freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Kieslich. „Ihr seid eine nette und aufgeschlossene Truppe“, gab Kieslich das Lob zurück. Um auch auf kurzfristige Ausfälle reagieren zu können, habe der Chor mehrere musikalische Alternativen parat. Für die Zukunft könne er sich durchaus vorstellen, dass der Chor noch stärker mit der Gemeinde musiziert.

„Wechsel in der Chorleitung sind für uns eine Herausforderung.“

Wie lange Mirko Kieslich den Chor noch leiten wird, hängt auch von der Nachbesetzung der vakanten Stelle des Kirchenmusikers, Organisten und Chorleiters der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus in Freckenhorst und Hoetmar ab. Noch bis zum 13. Januar können sich Interessierte bewerben. „Wir als Kirchenchor wünschen uns Planungssicherheit. Viele Wechsel in der Chorleitung sind für uns eine Herausforderung“, sagte Doris Overhues.

Zurzeit zählt der Kirchenchor St. Lambertus übrigens 24 Sänger und hat mit Annette Crabus unlängst ein Neumitglied gewonnen. Um den Familiengottesdienst an Heiligabend um 16.30 Uhr in der Lambertus-Kirche zu gestalten, wurde ein eigener Projektchor gegründet. „47 Sänger waren bei der Probe am Dienstagabend da“, freute sich Doris Overhues. „Wie in alten Zeiten“, platzte es Kirchenchor-Urgestein Alfred Mense spontan heraus. Am Neujahrstag lädt der Chor um 17 Uhr zum Weihnachtsliedersingen an der Krippe und am 6. Januar zur kirchenmusikalischen Andacht in die Lambertus-Kirche ein.