Reinhold Schmidt, Geschäftsführer der Raiffeisen Warendorf eG, lobte bei der Jahresabschlussfeier der Genossenschaft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dankte ihnen für die sehr gute Arbeit im vergangenen Jahr. „Das Jahr war für alle Beteiligten schwierig, aber Sie haben alles gegeben“, freute sich Schmidt. Während eines kurzen Rückblicks erwähnte er die Widrigkeiten in den letzten Jahren, ging aber auch auf die unermüdliche Motivation der Kolleginnen und Kollegen ein, mit der „das Schiff Raiffeisen“ gut durch die Wogen gekommen sei.

Seit der letzten Feier 2019 standen in diesem Jahr besonders viele Ehrungen und Jubiläen an, die alle gewürdigt wurden. Neben drei Auszubildenden, die übernommen wurden, bekamen auch die erfolgreichen Absolventen vom Handelsfachwirt über Handelsmanager bis zum E-Commerce- und Social-Media-Manager laut Pressemitteilung des Unternehmens ein großes Dankeschön verbunden mit einem Präsent.

Tankgutscheine für Jubilare

Ganz zu schweigen von den vielen Jubilaren, die in den vergangenen drei Jahren nicht geehrt werden konnten, was nun nachgeholt wurde: Schon seit 40 Jahren ist Norbert Scholz aus Sendenhorst in der Genossenschaft tätig. Mehr als 30 Jahre leisten Ulrich Bolte und Martin Rolf ihren unschätzbaren Dienst als Kraftfahrer. Ganze 20 Jahre dabei sind in verschiedenen Abteilungen Martin Rauhut, Jochen Goffings, Christian Stec, Katrin Pohlmann, Jürgen Garnschröder, Holger Schlautmann und Doris Ruhenstroth. Auf zehn Dienstjahre können Robert Hunkemöller, Susanne Plaß, Dirk Toddenrodt, Ludger Austermann, René Kruse, Frank Luzar, Tobias Geismann, Birgit Heidemann, Andre Hovestadt und Philipp Loermann zurückblicken. Für die entsprechenden Tankgutscheine waren alle sehr dankbar.

Bei einem sehr guten Essen erfreuten sich knapp 100 der insgesamt 125 Mitarbeitenden an einer kleinen Einlage der Auszubildenden, die gekonnt lustige Anekdoten aus den Abteilungen zusammengereimt hatten. Auf den Erfolg, die Jubiläen und den Spaß wurde beim geselligen Beisammensein dann auch angestoßen.