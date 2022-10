Gute Laune im Vitusdorf

Viele Besucher und Besucherinnen nutzten am Freitagabend den späten Bummel durch das Vitusdorf. Der Mond(sch)weinbummel, von der Interessengemeinschaft Selbstständiger in Everswinkel (IGSE) veranstaltet, erfreute sich erneut größter Beliebtheit. Vor allem Freunde edler Tropfen kamen an diesem Abend auf ihre Kosten. Unter der diesjährigen Devise „Frieden/Myr/Darauf trinken wir“ schlenderten die Gäste mit ihren kleinen Mottogläschen von Geschäft zu Geschäft und genossen die Vielfalt, die der beliebte Winzer Heinz Schütz einmal mehr im Angebot hatte.

„ »Hier war ein Riesenandrang. Wir haben viel Spaß gehabt.« “ Jens Hagemann , Autor

Zum Beispiel im CoWorking Raum „Kleines Fräulein Frohne“, wo Interessierte im Erdgeschoss der ehemaligen Metzgerei Frohne Beratungs- und Workshopräume anmieten können, war jede Menge los. Das Angebot ist recht neu und so informierten sich viele Gäste bei einem guten Glas Wein über das Konzept.

Auch im neu eröffneten Atelier von Heba Abdah tummelten sich die Besucher. Die meisten waren beeindruckt von dem schönen Ambiente. Einige, so wie die Freundinnen Simone Stuppe , Monika Bleckmann, Birgit Bisping, Doris Böhner, Petra Hanhart und Katrin Rottwinkel nutzten die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Foto-Shooting. „Sie strahlten in die Kamera der Fotografin und freuten sich am Ende über das tolle Ergebnis. Infos zu elektronischen Neuheiten gab es an diesem Abend bei „Master‘s Mo“ von Inhaber Martin Osthues.

Die kleineren Besucher hatten es sich bei Schreib- und Spielwaren Föllen gemütlich gemacht. Julia Föllen hatte Papier und Buntstifte bereit gelegt und die Kinder gebeten, ihren ganz persönlichen Mond zu malen. Draußen vor der Tür griff auch Jens Hagemann das Thema auf. Er sang gemeinsam mit den Kindern Lieder vom Mond und las aus seinem Kinderbuch „Wenn Mäuse den Mond erobern“. „Hier war ein Riesenandrang. Wir haben viel Spaß gehabt“, bemerkte der Autor strahlend.

Die Straßen waren voller Menschen. Gut gelaunt und bei bestem Bummelwetter flanierten die Besucher durch die Innenstadt und freuten sich über das Event. Petra Kohn etwa. Sie war aus Freckenhorst angereist und genoss die gemütliche Atmosphäre an der Feuerschale auf dem Marktplatz. „Ich komme immer wieder gerne hierher“, schwärmte sie.

Nicht nur köstliche Weine wurden an diesem Abend serviert, sondern auch der Magen mit edlen Speisen verwöhnt. Neben Veiti‘s Currywurst reichten die heimischen Wirte noch viele weitere Köstlichkeiten.